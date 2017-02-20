Утверждена эмблема 70-летия Дня шахтёра

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Департамент угольной промышленности обладминистрации учел при разработке символики стилистику герба и флага региона, а также элементы эмблемы Дня шахтера, утвержденной в 2010 году.

Контуром эмблемы стала надпись «70 лет».

В цифре ноль размещены расходящиеся золотые лучи, все вместе образующие контур Кемеровской области. В центре лучей, в обрамлении флагов России и Кузбасса, изображены главные символы горняцкого труда: копер и экскаватор на фоне добытого угля.

В верхней и нижней части эмблемы расположены надписи «День шахтера» и «Кузбасс», в центральной части — дата основания праздника «1947» и год проведения праздника «2017».

Наступивший год посвящен не только 70-летию праздника, но и 295-летию начала добычи угля в стране, поэтому эмблема отражает возможности и перспективы угледобытчиков.

Согласно концепции празднования 70-летия Дня шахтёра, эмблема будет использоваться на культурно-массовых, патриотических, мемориальных, издательских и спортивно-оздоровительных мероприятиях. Среди них конкурсы, выставки, фестивали, олимпиады, международные форумы, конференции и презентации, уроки и встречи учащихся с известными жителями региона.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.