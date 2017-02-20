Проверка на готовность

просмотров: 42

По поручению Амана Тулеева соцработники обследовали 4,5 тыс. домовладений в рамках подготовки к паводку.

Как сообщает областной департамент социальной защиты населения, специалисты проверили наличие «тревожных» сумок и рюкзаков и помогли сформировать еще 141 набор.

«Тревожные рюкзаки» укомплектованы ксерокопиями личных документов, блокнотом, ручкой, средствами личной гигиены, небольшой аптечкой и продуктами длительного хранения. Такие сумки выдаются одиноким пенсионерам и инвалидам, находящимся на надомном соцобслуживании и способным передвигаться самостоятельно. Всего с 2013 года кузбассовцам собрано 34 тыс. «тревожных» сумок и рюкзаков.

Участники подворового обхода определили ответственных за эвакуацию в случае половодья для 478 маломобильных жителей из числа обслуживаемых на дому. Ответственными стали сами соцработники, а также волонтеры и члены семей.

Работники соцзащиты оказали содействие в страховании домовладений маломобильных кузбассовцев, находящихся в зоне возможного подтопления.

Провели разъяснительную работу с жителями о том, как правильно вести себя в случае чрезвычайной ситуации при паводке, раздали 6 тыс. памяток.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.