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    • Проверка на готовность

    20 Февраль 2017 / Все новости

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    По поручению Амана Тулеева соцработники обследовали 4,5 тыс. домовладений в рамках подготовки к паводку.

    Как сообщает областной департамент социальной защиты населения, специалисты проверили наличие «тревожных» сумок и рюкзаков и помогли сформировать еще 141 набор.

    «Тревожные рюкзаки» укомплектованы ксерокопиями личных документов, блокнотом, ручкой, средствами личной гигиены, небольшой аптечкой и продуктами длительного хранения. Такие сумки выдаются одиноким пенсионерам и инвалидам, находящимся на надомном соцобслуживании и способным передвигаться самостоятельно. Всего с 2013 года кузбассовцам собрано 34 тыс. «тревожных» сумок и рюкзаков.

    Участники подворового обхода определили ответственных за эвакуацию в случае половодья для 478 маломобильных жителей из числа обслуживаемых на дому. Ответственными стали сами соцработники, а также волонтеры и члены семей.

    Работники соцзащиты оказали содействие в страховании домовладений маломобильных кузбассовцев, находящихся в зоне возможного подтопления.

    Провели разъяснительную работу с жителями о том, как правильно вести себя в случае чрезвычайной ситуации при паводке, раздали 6 тыс. памяток.

    По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

     

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