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    • Следователи проверяют работу скорой в Новокузнецке (комментарий)

    21 Февраль 2017 / Все новости

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    Проверка началась после того,  как новокузнечанин Андрей Сазыкин написал письмо в средства массовой информации. В том числе, его опубликовали мы на нашем сайте

    Мужчина рассказал, что к его годовалой дочери не доехала карета скорой помощи. Ребенку стало плохо вечером 16  февраля: поднялась температура, началась рвота. Родители позвонили «03», машину ждали больше двух часов. А потом, отменив вызов, сами отправились в больницу…

    Девочке поставили диагноз «Ротовирусная инфекция». Сейчас она вместе с мамой  на лечении в больнице. А отец Андрей Сазыкин признается, что написал письмо не для того, чтобы кого-то наказали. В ситуации, которая сложилась сегодня в медицине, где не хватает людей, нет вины рядовых сотрудников – считает Андрей. И решать эту проблему надо на высших уровнях, а на местах – скорректировать работу…

    Открытое письмо Андрея Сазыкина, действительно, еще раз всколыхнуло проблему нехватки медицинских кадров. Главный врач станции скорой помощи рассказал журналистам, что если еще несколько лет назад Орджоникидзевский район, где проживает семья, обслуживало 5 бригад «неотложки», то сейчас только две. И в тот раз вместе с вызовом к девочке в очереди были еще 6 адресов. В целом на город и район приходится от 28-ми до 32-х бригад скорой помощи. Нужное же количество – 42-43…

     

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