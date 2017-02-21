Театр против наркотиков! (сюжет)

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Февраль в школах – время проведения акции «Родительский урок». О наркомании с детьми и взрослыми беседуют полицейские и медики. Не остался в стороне и Новокузнецкий драматический театр…

Этот поход в театр – продолжение антинаркотической акции. О вреде наркотиков подросткам рассказывали в школе. Перед спектаклем вновь ждет беседа с наркологами.

Виктор Райх, главный врач Новокузнецкого наркологического диспансера: «Последние 10-15 лет эта тема приобретает новое звучание. Именно в связи с тем, что появляются новые наркотики, появились синтетические наркотики, которых раньше-то мы и не знали. А привлечь внимание к вреду употребления этих наркотиков — то наша задача».

Денис Гаскаев: «Я смотрел по новостям и так, в жизни видел. Наркоманов очень много. Я как-то об этом не задумывался. Я просто стараюсь не обращать на это внимание. Но всё равно, да, тема такая неприятная».