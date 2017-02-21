Докажи, что ты водитель: набор открыт!

Побороться за призы в нашей традиционной акции можно 3 марта на автодроме по адресу проспект Строителей, 12. Там находится автошкола ДОСААФ – генеральный спонсор акции. Именно на автомобилях этой компании нужно будет проявить своё мастерство…
Впереди как женский, так и мужской зачёт. Правда, есть ограничение. Водительский стаж – только до 5 лет…
Генеральный партнёр акции – интернет-провайдер «Сибирские сети».
Подробности и регистрация участников по телефону: 8-961-718-10-10.
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