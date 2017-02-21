В Кузбассе стартуют соревнования среди школьников

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Мероприятие пройдет в рамках всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!». Проект по обучению населения оказанию первой помощи реализуется центром экстренной психологической помощи МЧС России совместно с министерством здравоохранения РФ.

Аман Тулеев поддержал эту инициативу и поручил до 9 марта провести широкомасштабное обучение кузбассовцев по оказанию первой доврачебной и психологической помощи в экстремальных ситуациях. Первыми прошли обучение педагогические работники и учащиеся образовательных организаций.

По мнению губернатора, в современном мире оказывать первую помощь в критической ситуации должен уметь любой человек, а приобретать эти навыки надо со школьной скамьи.

В связи с этим по заданию Тулеева организованы областные соревнования среди школьников «Юный спасатель». Они пройдут на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Сибирская сказка» в с. Костенково Новокузнецкого района 22 февраля.

Закрепить теоретический материал на практике смогут более 300 человек – учащиеся образовательных организаций из всех территорий области, а также команды Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС и Кемеровского областного центра детского и юношеского туризма и экскурсий.

Команды распределятся по группам: «Спасатели» – участники в возрасте 16-18 лет, «Стажеры» – участники в возрасте 14-15 лет.

Школьники отработают навыки учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Программа соревнований включает несколько дистанций и конкурсов, в том числе «Спасательные работы», «Дистанция – лыжная» и «Дистанция – лыжная – группа», «Представление команды».

Также пройдет конкурс «Оказание первой помощи пострадавшим» в рамках реализации проекта «Научись спасать жизнь!». Команды будут соревноваться в теории и проверят полученные навыки оказания первой помощи пострадавшим на практике.

В состав жюри войдут специалисты главного управления МЧС России по Кемеровской области, агентства по защите населения и территории Кемеровской области, Кемеровской службы спасения. Соревнования продлятся до 26 февраля.

Организаторы – областной департамент образования и науки, Кемеровский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.