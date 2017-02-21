А. Тулеев выразил соболезнования родным Виталия Чуркина

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Телеграмма направлена министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову.

В ней говорится: «Трудовой Кузбасс глубоко потрясен известием о безвременной кончине Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Виталия Ивановича Чуркина.

Оборвалась жизнь выдающегося российского дипломата, талантливого политика, человека, исполненного чувством долга и ответственности, который стал знаковой фигурой современной истории, олицетворением новых подходов в российской политике в сложнейший исторический период, полный острых конфликтов и трагических противоречий.

Блестящие полемические качества Виталия Ивановича, его широчайший кругозор, великолепное знание истории международных отношений и самых тонких нюансов современной мировой политики снискали ему горячее уважение и любовь простых людей. Для всех нас он стал примером и символом патриотизма и верности Родине.

Яркая деятельность Виталия Чуркина – это образец высочайшего профессионализма, преданного служения интересам России. Это огромная утрата для всей российской дипломатии и для всей России».

Аман Тулеев попросил от имени всех кузбассовцев передать соболезнования родным и близким Виталия Чуркина.

«Всем сердцем мы разделяем невосполнимую утрату. Скорбим вместе с вами. Светлая память о Виталии Ивановиче Чуркине навсегда сохранится в наших сердцах, в сердцах всех, кому посчастливилось его знать, кому он был дорог. Горько сознавать, что Россия теряет таких сыновей», — подчеркнул Аман Тулеев.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.