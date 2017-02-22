Грандиозные скидки на мутон и норку! (сюжет)

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Салон «ИстНова» напоминает: конец зимы – лучшее время для покупки новой шубки. Мутон, которому нипочём ни лютые морозы, ни мокрый снег, – всего от 5 до 19 тысяч рублей! Такая шубка – хорошая инвестиция в гардероб. И прослужит долго – до 10 сезонов, и позволит эффектно выглядеть каждую зиму. А никогда не выходящая из моды норка покоряет роскошным сиянием меха, невесомостью и ценой радует. От 35 до 85 тысяч рублей.

Юлия Ливанова: «Здесь всегда много моделей. Интересные. Много примерила шубок и остановилась на этой. Очень хорошая шубка. И всего 35 тысяч рублей».

Куртки для автоледи, жилеты, шубки. Всё для ценителей красоты, тепла и комфорта. К 8 марта мужчинам легко будет отыскать то, о чем грезили их любимые.

Елена Павлова, администратор салона «ИстНова»: « Дорогие кузбассовцы! Начинайте готовиться к предстоящим праздникам уже сейчас. Только до 26 февраля в салоне «ИстНова» очень привлекательные цены на лучшие подарки для женщин».

Предложение стоит того, чтобы поторопиться. Количество товара ограничено!

ISTNOVA: г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 48.

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