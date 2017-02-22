Первые лица страны поздравили губернатора и кузбассовцев с 23 февраля

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В адрес губернатора Амана Тулеева и жителей региона пришли поздравительные открытки от президента России, премьер-министра, председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, руководителя администрации президента, мэра Москвы и патриарха.

В поздравлении президента России Владимира Путина говорится: «Мы гордимся героическими страницами истории нашей страны, мужеством и стойкостью многих поколений солдат и офицеров, всех, кто сражался за Родину, обеспечивал безопасность государства. С огромным уважением относимся к тем, кто сегодня достойно продолжает славные традиции служения Отчизне, кто превыше всего ставит такие понятия как патриотизм, верность присяге, ратному долгу и воинскому братству».

Глава государства пожелал Аману Тулееву и кузбассовцам успехов, здоровья, осуществления намеченных планов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что этот праздник символизирует мужество, самоотверженность и верность долгу российских солдат и офицеров. И сегодня он объединяет всех, кто служит своей Родине, кто с оружием в руках противостоит любым угрозам безопасности нашей огромной страны, надежно защищает национальные интересы, охраняет мир и покой миллионов людей, делает Россию уверенной в своих силах.

С наступающим праздником губернатора и кузбассовцев поздравила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. «В России всегда с большим уважением относились к ратному труду, а патриотизм и гражданственность служили объединяющим началом для нашего многонационального народа. 23 февраля мы чествуем тех, кто преданно служит Родине, защищая ее свободу и суверенитет, гордимся героическими страницами истории и великими подвигами старших поколений, надеемся на молодых защитников Отечества, принявших сегодня воинскую эстафету», — подчеркнула В.Матвиенко.

На имя губернатора поступила поздравительная открытка от руководителя администрации президента РФ Антона Вайно — с пожеланиями успехов в работе, делах и начинаниях, здоровья и благополучия. «Исторически воинский труд в России пользуется особым почетом и уважением. Отдавая дань ратным традициям, которыми столь богата и сильна наша великая Родина, мы сегодня по праву чествуем славных российских воинов, мужественных, отважных и крепких духом, самоотверженно стоящих на защите суверенитета и безопасности Отчизны», — написал А.Вайно.

В поздравлении с Днем защитника Отечества от мэра Москвы Сергея Собянина отмечается, что этот праздник объединяет все поколения граждан нашей страны и проникнут глубоким уважением к людям мужества и отваги, посвятившим свою жизнь ратному служению Родине.

Также поздравления прислали патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, депутаты Госдумы, сенаторы, политические и общественные лидеры, видные деятели науки, культуры и искусства России с пожеланиями добра и мира, благополучия и процветания Кузбассу.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.