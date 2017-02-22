  • Февраль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Янв    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

    • Первые лица страны поздравили губернатора и кузбассовцев с 23 февраля

    22 Февраль 2017 / Все новости

    просмотров: 71

    В адрес губернатора Амана Тулеева и жителей региона пришли поздравительные открытки от президента России, премьер-министра, председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, руководителя администрации президента, мэра Москвы и патриарха.

    В поздравлении президента России Владимира Путина говорится: «Мы гордимся героическими страницами истории нашей страны, мужеством и стойкостью многих поколений солдат и офицеров, всех, кто сражался за Родину, обеспечивал безопасность государства. С огромным уважением относимся к тем, кто сегодня достойно продолжает славные традиции служения Отчизне, кто превыше всего ставит такие понятия как патриотизм, верность присяге, ратному долгу и воинскому братству».

    Глава государства пожелал Аману Тулееву и кузбассовцам успехов, здоровья, осуществления намеченных планов. 

       Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что этот праздник символизирует мужество, самоотверженность и верность долгу российских солдат и офицеров. И сегодня он объединяет всех, кто служит своей Родине, кто с оружием в руках противостоит любым угрозам безопасности нашей огромной страны, надежно защищает национальные интересы, охраняет мир и покой миллионов людей, делает Россию уверенной в своих силах. 

       С наступающим праздником губернатора и кузбассовцев поздравила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. «В России всегда с большим уважением относились к ратному труду, а патриотизм и гражданственность служили объединяющим началом для нашего многонационального народа. 23 февраля мы чествуем тех, кто преданно служит Родине, защищая ее свободу и суверенитет, гордимся героическими страницами истории и великими подвигами старших поколений, надеемся на молодых защитников Отечества, принявших сегодня воинскую эстафету», — подчеркнула В.Матвиенко. 

       На имя губернатора поступила поздравительная открытка от руководителя администрации президента РФ Антона Вайно — с пожеланиями успехов в работе, делах и начинаниях, здоровья и благополучия. «Исторически воинский труд в России пользуется особым почетом и уважением. Отдавая дань ратным традициям, которыми столь богата и сильна наша великая Родина, мы сегодня по праву чествуем славных российских воинов, мужественных, отважных и крепких духом, самоотверженно стоящих на защите суверенитета и безопасности Отчизны», — написал А.Вайно. 

       В поздравлении с Днем защитника Отечества от мэра Москвы Сергея Собянина отмечается, что этот праздник объединяет все поколения граждан нашей страны и проникнут глубоким уважением к людям мужества и отваги, посвятившим свою жизнь ратному служению Родине.

       Также поздравления прислали патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, депутаты Госдумы, сенаторы, политические и общественные лидеры, видные деятели науки, культуры и искусства России с пожеланиями добра и мира, благополучия и процветания Кузбассу.

    По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

     

    Добавить комментарий
    Индекс цитирования

    «БЕГУЩАЯ СТРОКА» для организаций и частных лиц. Пр. Ермакова, 9а, Бизнес-центр «СИТИ». Тел.: (3843) 705-605. Объявления, размещенные в «Бегущей строке», можно посмотреть на официальном сайте: www.10kanal.ru в разделе «Реклама». Реклама в теле- и радиоэфире для жителей г. Прокопьевска. Заказать и разместить любой вид рекламы на телевидении «10 канал», а также на радиостанции  «Милицейская волна» можно по тел.: 8-961-706-6909, 8-960-907-3218. Разместить объявления на телевидении «10 канал» в рубрике «Бегущая строка» можно в режиме online на сайте www.10kanal.ru в разделе «Реклама online».  Гинеколог, лечение бесплодия, УЗИ всех органов, УЗИ беременных с доплерометрией (Халепа З.А.), гинеколог-эндокринолог. Тел.: (3843) 777-104. Лицензия №ЛО-42-01-002951 от 29 мая 2014. Требуются водители с л/а (такси). Тел.: 56-11-12. Однокомнатные квартиры от 1 100 000 руб. в готовых домах под ключ от застройщика. НО «Фонд РЖС». Тел.: 46-61-13. Возьму БОЛЬШИЕ деньги под БОЛЬШОЙ процент. Тел.: 601-101. Требуется швея-закройщица (мягкая мебель). Тел.: 8-913-316-8677. Требуются охранники. Тел.: 8-951-581-9806. Оградки, памятники (скидка 20%, установка бесплатно). Ул. Ленина, 144, ул. Зыряновская, 81. Тел.: 8-905-910-1098. Электробритвы «Бердск». Ул. Бардина, 4, ул. Кирова, 20 (в отделах «Пульты»). Набираем сотрудников (ежедневно 1 600 руб.). Тел.: (3843) 605-027. Возврат любимых, помощь (семья, бизнес, здоровье). Гарантия. Тел.: 8-904-99-888-55. Разрезу «Заречный» срочно требуются водители а/м БелАЗ. Тел.: (38464) 44-052, 44-050. Требуются: повара, кассиры, кухонные, изготовители. Тел.: 8-923-471-5088. Куплю кислородные баллоны. Тел.: 561-482. Организатор (зарплата 32 тыс. руб.). Тел.: 8-904-964-6229. Офис-инспектор. Тел.: 8-913-304-0225. Требуется бухгалтер. Тел.: 8-950-260-2224. В магазине «Светофор» огурцы свежие — 129,90 руб./кг. Ул. Рудокопровая, 13.   Рекламодателям