Взяли шефство над воспитанниками детских домов

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Как сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района, молодой предприниматель Денис Коротких организовал благотворительную экскурсию на курорт для детей-сирот, их бесплатное снаряжение и обучение начальным навыкам катания на горных лыжах.

В первую группу вошли 11 воспитанников таштагольской школы-интерната №3, которые успешно учатся, ведут поисковую работу, достигли заметных результатов в спорте и творчестве.

Глава района Владимир Макута организовал перевозку подростков на гору Зелёную на специально оборудованном автобусе, в сопровождении педагога.

Инструкторы выбрали для занятий с подшефными самый незанятый день, причем обучение было практически индивидуальным. С каждым из инструкторов учились кататься один-два подростка. За полтора часа школьники освоились с новым для себя видом спорта, стали достаточно уверенно стоять на лыжах, узнали основные приёмы маневрирования и торможения, а также главное правило катания – едущий сзади ответственен за развитие ситуации на склоне.

«Это был самый классный день!», — поделились школьниками своими впечатлениями.

Подобные выезды для воспитанников детдомов и интернатов будут проходить на курорте до конца зимнего сезона. Ожидается, что за десять недель кататься на горных лыжах научатся около 100 таштагольских подростков.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.