Торжественный прием к Дню защитника Отечества

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Военнослужащих всех поколений поздравляли с Днем защитников Отечества на торжественном приеме в Кемерове.

Традиционно основные чествования начались с возложения венков и цветов к памятнику героям-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. на Притомской набережной.

Колонны двигались по Аллее Героев к Вечному огню, чтобы отдать дань памяти всем землякам, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны. Группы состояли из представителей администрации области, руководителей и сотрудников силовых ведомств, ветеранов, участников боевых действий, военнослужащих, школьников, общественников. Они почтили минутой молчания память кузбассовцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, при исполнении служебного долга, в «горячих точках». Представители православного духовенства при возложении цветов исполнили в честь воинов-героев заупокойное поминальное песнопение «Вечная память». Завершилось мероприятие траурными ружейными залпами, маршем военных расчетов и военного духовного оркестра.

После этого ветераны войн и люди в погонах собрались в областной администрации на торжественном приеме к Дню защитников Отечества. На соседних креслах ветераны Великой Отечественной, военные, участники локальных войн, полицейские. Их поздравляли, благодарили, вручали высокие областные награды.

Провел прием и.о.заместителя губернатора Алексей Кожевин. Особо он поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто воевал в «горячих точках», кто несет службу в настоящее время. Кожевин отметил, что более 330 тыс. кузбассовцев воевали с фашистами на всех фронтах военных действий. Из них почти 150 тыс. не вернулись домой. А в тылу также выполняли свой долг те, кто добывал уголь, варил сталь, выпускал танки и пулеметы, кто обеспечивал боеприпасами и продуктами фронтовиков.

На приеме присутствовал участник Великой Отечественной войны, полковник медицинской службы в отставке Евгений Шерстенников. Он принимал участие в боях в составе Центрального, Ленинградского и Дальневосточного фронтов. Награжден орденами «Отечественной войны» II степени, «Трудового Красного Знамени», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и другими наградами. После войны Евгений Шерстенников много лет трудился в Кемеровском мединституте, прошел путь от ассистента до декана лечебного факультета. Имеет звание Почетный гражданин Кемеровской области.

На встречу был приглашен участник Великой Отечественной войны Василий Худых, который воевал в составе Ленинградского фронта, был дважды ранен. Награжден орденом «Отечественной войны» I степени, медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги».

В России 15 февраля 2017 года отметили 28 годовщину со дня вывода Советских войск из Афганистана. Алексей Кожевин поблагодарил представителей Кемеровской областной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» за большую работу по поддержке нуждающихся боевых товарищей, помощь семьям погибших, патриотическое воспитание молодежи.

В настоящее время на территории Кемеровской области дислоцируются 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, которая имеет славные боевые традиции, завоеванные еще на полях сражений Великой Отечественной войны. Эти традиции с честью поддерживают и воины нынешнего поколения. Бригада дважды (1994 — 1995 гг. и 1999—2001 гг.) принимала участие в ликвидации незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики. За мужество и героизм, проявленные при выполнении задач контртеррористической операции на Северном Кавказе, орденами и медалями были награждены более 3 тыс. военнослужащих. Пятеро военнослужащих были удостоены звания Героя Российской Федерации, четыре из них – посмертно.

В 2012 году в Юргу для дислокации на постоянной основе прибыли 106 бригада материально-технического обеспечения и 120 артиллерийская бригада. Личный состав войсковой части 72154 (командир Олег Бузаев) оказывает большую помощь в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных обильными снегопадами.

Более 60 лет в Кузбассе несут службу воины 27 отдельного отряда специального назначения Сибирского округа войск национальной гвардии РФ. Военнослужащие этой части неоднократно показывали образцы мужества и героизма при выполнении воинского долга в различных «горячих точках». С 1995 года успешно выполняют служебно-боевые задачи в Северо-Кавказском регионе. Более 500 военнослужащих отряда награждены орденами и медалями. Двум военнослужащим присвоены звания Героев Российской Федерации, одному — Герой Кузбасса (посмертно).

Кожевин подчеркнул, что по инициативе губернатора Амана Тулеева в Кузбассе уделяется большое внимание социальной поддержке военнослужащих, улучшению их жизни и быта, членов их семей, оказывается помощь родным погибших военнослужащих.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.