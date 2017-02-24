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    • Восстановили тексты писем фронтовика!

    24 Февраль 2017 / Все новости

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    В конце 2016 года в Главное управление МВД России по Кемеровской области поступило обращение от Галины Гильмутдиновой, директора музея истории школы № 31 г. Киселевска. Галина Александровна на протяжении долгого времени являлась руководителем местного поискового отряда «Память», ежегодно выезжала на вахту памяти по местам сражений фронтовиков-кузбассовцев и вела большую работу по возвращению имен героям Великой Отечественной войны.

    У экспертов кузбасской полиции Галина Гильмутдинова попросила помощи в восстановлении текста писем своего земляка — фронтовика Петра Галяева, жителя города Киселевска, пропавшего без вести на фронте.

    Более 70 лет письма хранятся у его младшей дочери — Галины Петровны Галяевой, которая все эти годы надеется узнать судьбу отца. Со временем листки с написанными графитным карандашом словами пришли в ветхое состояние, прочесть текст стало невозможно. Киселевчанка надеялась, что с помощью оборудования, которым располагает экспертно-криминалистический центр Главного управления МВД России по Кемеровской области, удастся восстановить информацию и найти зацепку для дальнейших поисков.

    На протяжении месяца начальник отдела криминалистических экспертиз ЭКЦ подполковник полиции Андрей Тырышкин работал с бесценными документами. С помощью видеоспектрального компаратора полицейский «просветил» различные фрагменты писем инфракрасными и ультрафиолетовыми лучами. В результате удалось на 80–90% расшифровать текст.

    Житель Киселевска Петр Павлович Галяев был призван в ряды Советской Армии 17 июня 1941 года. Последнее письмо его семье датировано апрелем 1942 года, в то время солдат после ранения находился в госпитале города Иваново.

    «24 января 1942 года… Здравствуйте, моя жена Прасковья Семеновна, дочери Валя и Галя. Шлю вам теплый красноармейский привет! … меня ранило 24 ноября, но я уже пролежал 2 месяца…». «23 февраля 1942 года.…шибко соскучился о детях Гале и Вале…», — писал солдат ровно 75 лет назад.

    Именно в Иваново в ближайшее время будут направлены запросы поисковиков. Галина Гильмутдинова уверена, что до разгадки судьбы фронтовика осталось совсем немного времени, и новая информация, полученная с помощью полицейских, ускорит этот процесс.

    Начальник Главного управления МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Юрий Ларионов в торжественной обстановке передал восстановленные письма дочери фронтовика Галине Галяевой. Она и Галина Гильмутдинова также награждены благодарственными письмами от руководства кузбасской полиции.

    Галина Галяева поблагодарила кузбасских стражей порядка за помощь и содействие. «Отец пропал без вести в 1942 году, — рассказала Галина Петровна. – Все, что от него осталось, — вот эти пять писем. В детстве мама хранила их как семейную реликвию и прятала от меня, но я всегда знала, где находится тайник. Когда на улице меня дразнили безотцовщиной, я тайком доставала их и читала. А те слова, что были мне непонятны, сочиняла сама. Теперь наконец-то я могу прочесть их полностью!»

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    По информации Правоохранительного портала  Кузбасса.

     

     

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