Алюминиевый завод выполняет соглашение (сюжет)

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В Новокузнецке на алюминиевый завод компании «РУСАЛ» с рабочим визитом приехал заместитель руководителя Росприроднадзора Рамиль Низамов. Он оценил, насколько ответственно металлургический гигант соблюдает условия заключённого договора по охране окружающей среды.

В лаборатории экоаналитического контроля специалист проводит анализы на содержание примесей в воде. Система водооборота замкнутая: после многоступенчатой очистки вода снова используется в нуждах производства. И это только один из примеров экологической модернизации Новокузнецкого алюминиевого.

Соглашение о взаимодействии между министерством природных ресурсов, Росприроднадзором, администрацией области и руководством предприятия подписано в апреле 2016 года. Прибывший с ревизией гость осмотрел, главным образом, заводские объекты природоохранного назначения: станцию химводоочистки и участок «сухой» газоочистки, способный улавливать и очищать почти 100% выбросов. Побывал в электролизном производстве, на опытных участках.

Рамиль Низамов, заместитель руководителя Росприроднадзора: «По Российской Федерации у нас заключено соглашение с каждым крупным предприятием на сумму более 130 миллиардов рублей , в большинстве субъектов РФ. И это не просто какие-то акции, это конкретные природоохранные мероприятия, вот как здесь мы только что вместе с вами и убедились. Вот в рамках открытия этого Года экологии познакомился с нормальной, успешной, я считаю, и эффективной работой данного предприятия».

Оценка, данная инспектором в ходе визита, подтверждается и цифрами. Вложив в природоохранную программу уже больше миллиарда, за последние 10 лет Новокузнецкий алюминиевый завод уменьшил объём выбросов в 1,7 раза. Отходов, вывозимых на полигон – вдвое, водопотребление – почти в 6 раз. А сбросы промышленных стоков ликвидировал полностью…