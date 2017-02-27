Особый подарок на 23 февраля для сотрудников МЧС (сюжет)

«БЕГУЩАЯ СТРОКА» для организаций и частных лиц. Пр. Ермакова, 9а, Бизнес-центр «СИТИ». Тел.: (3843) 705-605.

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Реклама в теле- и радиоэфире для жителей г. Прокопьевска. Заказать и разместить любой вид рекламы на телевидении «10 канал», а также на радиостанции «Милицейская волна» можно по тел.: 8-961-706-6909, 8-960-907-3218.

Разместить объявления на телевидении «10 канал» в рубрике «Бегущая строка» можно в режиме online на сайте www.10kanal.ru в разделе «Реклама online».

Возврат любимых, помощь (семья, бизнес, здоровье). Гарантия. Тел.: 8-904-99-888-55.

Теплицы, беседки, курятники. Тел.: 8-951-179-8526.

Организации требуются водители а/м БелАЗ-7555, 75131, наладчики (БелАЗ), машинисты автогрейдера John Deere, гидравлических экскаваторов. Тел.: 8-905-069-0187.

Эндокринология, кардиология, неврология. Тел.: (3843) 777-104. Лицензия №ЛО-42-01-002951 от 29 мая 2014.

Требуется слесарь по ремонту ГМП (зарплата достойная, полный соцпакет). Тел.: 8-909-513-5372.

Требуются: машинист экскаватора, электрогазосварщик, прораб монтажного участка. Тел.: 45-53-63.

Требуются водители с л/а (такси). Тел.: 56-11-12.

Работа (от 37 тыс. руб.). Тел.: 8-952-170-0138.

Требуются: повара, кассиры, кухонные, изготовители. Тел.: 8-923-471-5088.

Семинары для садоводов. Тел.: 8-905-074-6060.

ООО «Сибэнергоуголь» требуются машинисты экскаваторов Liebherr с опытом работы (соцпакет, доставка). Г. Новокузнецк. Тел.: (3843) 99-35-18, 8-923-635-0366.

Химчистка ковров. Тел.: 72-00-00.

Набираем сотрудников (ежедневно 1 600 руб.). Тел.: (3843) 605-027.

Требуются сварщики. Тел.: 527-500.

Требуется мастер ОТК в ЦМК. Тел.: 8-951-603-5608.

Требуются: водители категории СЕ, автокрановщик. Тел.: 8-906-929-0394.

Открыт набор на участие в ежегодной акции «Докажи, что ты водитель!». Подробности и регистрация участников по тел.: 8-961-718-1010.