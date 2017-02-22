Кто лучше катается на санях? (сюжет)

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Соревнования «Русские сани» собрали команды из 23 школ города. Старты проходили 2 дня. Из-за неустойчивой погоды в феврале пришлось несколько раз переносить состязания, но все же наконец-то потеплело, да и снега нападало на радость детям много.

Конкурсов было несколько. Первый оказался самым трудным. Ребята никак не могли управиться с санями и освоить технику катания с лыжными палками. Взрослые помогали, кто действием, кто советом.

В итоге самыми быстрыми и ловкими оказались ребята из школы 107 Новоильинского района. Они заняли первое место, опередив всех соперников. Второй стала команда школы №69 из Листвягов, почётное третье место у 9-й школы из Куйбышевского района.