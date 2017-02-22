Спортивные состязания для школьников (сюжет)

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В Кузнецком районе спортивный праздник провели в школе № 100. Что не случайно, поскольку здесь в свое время учился Герой России Сергей Цветков. И спортивное мероприятие совместили с военно-патриотическим воспитанием.

Перед стартом – торжественная линейка, на которой ребятам рассказали о подвиге Сергея Цветкова, возложили цветы к мемориальной доске.

Состязания шли в трех видах. Пока одни перетягивали канат, другие пробовали свои силы в биатлоне. Круг на лыжах по стадиону и стрельба из пневматического ружья по воздушным шарикам. Промах карался штрафными кругами. Совсем рядом с трассой – полоса препятствий. Здесь также кипели нешуточные страсти.