У православных начался Великий пост

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Великий пост — самый строгий и долгий из многодневных постов — начинается в понедельник у православных христиан. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит вечернее богослужение в храме Христа Спасителя.

Великий пост, называемый еще «Святой четыредесятницей», был установлен в первые века христианства в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне, перед выходом на проповедь.

Традиция Великого поста сегодня сохранилась в основном у православных. В первые два и в последний день поста церковь рекомендует вообще не есть, а в остальное время соблюдать умеренность в еде, обходясь без мяса, яиц и молочных продуктов. При этом у беременных женщин, больных и занятых тяжелым трудом людей пост может быть не столь строгим.

«Великий пост дается для того, чтобы мы попытались изменить свое душевное состояние, состояние своего сердца, ума, а без трезвого взгляда на самого себя это сделать невозможно — нужно видеть свои прегрешения. Для того, чтобы было так, в преддверии поста Церковь предлагает нам совершить маленький подвиг — испросить прощения у ближних своих, не ожидая, когда у нас кто-то попросит прощения», — сказал патриарх после вечерни с чином прощения в храме Христа Спасителя.

Согласно церковному учению, смысловое наполнение поста связано, прежде всего, с покаянием. «Покаяние» — перевод на русский язык греческого слова «метанойя», буквальное значение которого — изменение ума, обновление. При этом, как отмечает настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, православный публицист и миссионер протоиерей Алексей Уминский, «воздержание в пище Великим постом является духовно значимым, основополагающим».

На всем протяжении «четыредесятницы» рыбу, согласно уставу, разрешается есть только в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим. Священнослужители рекомендуют, чтобы в пост пища была простой, но при этом она «не может быть совершенно однообразной — сложно сознательно весь пост питаться одним и тем же».

Великий пост завершится празднованием Христова Воскресения, или Пасхи, которая в этом году у христиан всех конфессий будет отмечаться 16 апреля.