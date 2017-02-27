АИЖК КО снизило на 0,5% ставки по ипотечным кредитам

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Как сообщила директор АИЖК КО Юлия Шматок, это второе снижение ставок в 2017 году, связанное с общим улучшением экономической ситуации. Таким образом, сегодня ставки по федеральной программе не выше, чем по «ипотеке с господдержкой», завершившей свое действие в конце 2016 года.

Теперь минимальная процентная ставка для всех заемщиков при покупке готового и строящегося жилья, перекредитовании составит 11,5%, а максимальная — 12% годовых. Для семей с тремя детьми и при покупке квартир в новостройках действует дополнительный вычет в размере 0,25%.

Кроме того, продолжается реализация программы «партнерский вычет», реализуемой агентством вместе с кемеровскими застройщиками. Участники программы смогут оформить ипотеку от 8,5% годовых на весь срок кредитования.

Снижение ставок открывает новые возможности сокращения платежной нагрузки для всех, у кого ставки по действующим ипотечным кредитам выше 13% годовых. Заемщики любых банков могут обратиться в АИЖК КО с заявлением на перекредитование.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.