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В Междуреченске полицейские провели тематическую экскурсию в отделе городской ГИБДД для учащихся и учителей школы №19. Гостям рассказали об особенностях работы различных служб госавтоинспекции, в том числе о деятельности регистрационно-экзаменационного отдела, отдела дорожной инспекции и дорожно-патрульной службы. Инспекторы продемонстрировали спецсредства, применяемые сотрудниками ГИБДД в работе, экипировку инспекторов ДПС.

Также школьникам напомнили правила дорожного движения, рассказали о необходимости использования световозвращателей в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

В Ленинске-Кузнецком полицейские совместно с учащимися школы № 2 организовали акцию «Тот отличный пешеход, кто по правилам идет» (на фото). У пешеходного перехода с помощью ярких плакатов и громких речевок они призывали участников дорожного движения соблюдать ПДД, а также раздавали листовки с информацией для пешеходов и водителей.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.