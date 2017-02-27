Отключения на 28 февраля (Новокузнецк)
По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в г. Новокузнецке 28 февраля 2017 года планируются отключения электроэнергии и воды по следующему графику.
|
№
п/п
|
Дата
откл.
|
Дата
вкл.
план
|
Обслуживающая
организация
|
Кто
устраняет
|
Причина
|
Отопление и горячая вода
|
1
№354
|
Станционная 15,17,19, 20,22
(на 1 час)
|
28.02 09-00
|
28.02 17-00
|
Завод. адм.
|
ЭЧ-18
|
Отключение электроэнерги на котельную «Полосухинская» со стороны ЭЧ-18
|
Отопление
|
1
№737
|
Чернышова 12,12а
|
28.02 10-00
|
28.02 14-00
|
ООО «МАИ»
|
УК «Маи»
|
Установка приборов учета по ул. Чернышова 12,12а
|
Горячая вода
|
1
№149
|
Транспортная,81б
|
28.02 10-00
|
28.02 12-00
|
ООО «Титан»
|
УК «титан»
|
Ремонтные работы по ул. Транспортная, 81б
|
Холодная вода
|
1
№149
|
Ермакова 9,11 Кузнецкстроевский 13-25 (неч, в.к),30а,46-52
Орджоникидзе 31,33
Павловского 1 (в.к),3,3а,
5-9 (неч),10-14 (чет),
Тольятти 57
Соц.-значимые объекты:
Поликлиника №1
(Кузнецкстроевский 17)
|
28.02 05-00
|
01.03 05-00
|
«Чистый Дом»
«Новый город»
«Дружный-НК»
«Курс»
«Титан»
«Удача +»
«С-Порт»
«Рэмэковец-2″
«Квартал на Левом»
|
ООО «Водоканал»
|
Установки двух регуляторов давления d=200 мм
Орджоникидзе 35 Павловского 4
|
2
№165
|
Грдины 5-13 (нечет,в.к), 15а
Дружбы 51,53-63 (неч.,в.к)
Соц.-значимые объекты:
Детский сад №7 (Грдины 7а), Поликлиника №2 (Грдины 13), Женская консультация №2
(Грдины 13), Молочная кухня (Грдины 13), Детский сад №33 (Грдины 13а), Детский сад №7 (Дружбы 53а), Стоматология (Дружбы 51), Стоматология
(Дружбы 59)
|
28.02 09-30
|
28.02 19-00
|
«Инком-С»,
УК «Любимый город»,
«УрсаДом»,
УК ЖКХ Новокузнецка»,
«Паритет»,
УК «Капитал-Строй»,
«Притомское»,
«С-Порт»
КОиН,УЗО
|
ООО «Взлет-Кузбасс»
|
Установка узла ХВС на дома Дружбы 53,
Грдины 9
|
3
№166
|
Вокзальная 10,10/3,31,33 Всесторонняя, Гужевая, Калужская, Медицинская, Промышленная
Соц.-значимые объекты:
Поликлиника №3
(Вокзальная 31),
Школа-интернат №66
(Всесторонняя 46),
мастерская и гараж (Всесторонняя 46),
Пищеблок (Медицинская 36), Детское отделение
(Медицинская 36), ЦТП
(Промышленная 5)
|
28.02 10-00
|
28.02 12-00
|
ООО «Притомское»,
ООО УК «Веста»,
МП «Жилфонд»
УЗО,КОиН
Куйб. админ.
|
ООО «Водоканал»
|
Замена запорной арматуры на ВНС-405
|
4
№167
|
Звездова 21,42-54 (в.к), 56-60, 60а,60б,62-78
Мира 50,58
|
28.02 09-00
|
28.02 17-00
|
ООО РОСТ,
ООО УЖК,
УК «Зенит»,
«Инженер-Сервис»,
«Счастливый дом»
|
ООО «Водоканал»
|
Замена запорной арматуры d=100 мм по Мира 58
|
5
№812
|
Частный сектор:
Абажурный, Жезеноводская, Каирская, Калиновская, Касательная, Лебединская, Ливинская, Мраморная, Полоцкая, Придорожная, Учительская, Шадринский, Шумный, Шушталепская, Кубинская, Сосновый Лог, Листвянская, Шахтинская, Снежная, Каракульская
Количество домов: 429
больница № 26 (Ливинская 3б), Клуб «Горняк» (Железноводская 16)
|
28.02 12-00
|
28.02 16-00
|
Куйб. адм.
УЗО
|
НРЭС
|
Отключение электроэнергии на ВНС со стороны НРЭС
|
Электроэнергия
|
1
№97
|
Частный сектор:
Дружинина, Фесковская,
Анадырская, Загорская,
Крупской, Парковая,
Красноводская,
Магнитогорская,
Новостройка, Гвардейская,
Славгородская,
Трудармейская,
Шпальная, Саранская,
Рудничная, Тайгинская,
Безымянная, Хасанская
Количество домов: 393
Соц.-значимые объекты:
Центр реабилитации детей и подростков
(Фесковская 99)
Котельная №72
(Фесковская 99)
|
28.02 10-00
|
28.02 17-00
|
Ордж. адм.
КСЗ
|
НРЭС
|
Замена приборов учета в ТП
|
2
№104
|
Разведчиков 54,56,58,64, 66,68
Братьев Гаденовых 9
Соц.-значимые объекты:
Детская поликлиника № 6 (Разведчиков 68)
(с включением на ночь)
|
28.02 09-00
|
03.03 17-00
|
ООО УК ЖКХ,
ООО УК «Веста»
УЗО
|
НРЭС
|
Замена вводов
|
3
№84
|
Ермакова 1
|
28.02 09-00
|
28.02 16-00
|
ТСЖ «Ермакова, 1″
|
ООО «КЭнК»
|
Ремонтные работы
|
4
№400
|
Частный сектор:
Прокопьевский, Бийская, Анжерская, Огородний, Коканский, Казацкий, Серафимовича, Барнаульская
|
28.02 09-00
|
28.02 16-00
|
Кузн. адм.
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на
ТП-337
|
5
№401
|
Шункова 4,6,10,12,14
детский сад № 149 (Шункова 6а)
школа № 10 (Шункова 6)
|
28.02 13-00
|
28.02 16-00
|
ООО ЖЭУ-2,
ООО «УК «Губерния» КОиН
|
ООО ГЭС
|
Монтаж главного рубильника
|
6
№402
|
Топкинская, Точилино, Воркутинская, Трудовая, Мексиканская, Бочатский, Таганрогская, Тушинская, Лермонтова, Маяковского, Беловежская, Обская, Пролетарская, Образцовая
|
28.02 09-00
|
28.02 16-00
|
Куйб. адм.
|
ООО ГЭС
|
Рейд с «Кузбассэнергосбытом»
|
7
№403
|
Промышленная, Точилино, Никитинская, Ключевая, Пролетарская, Образцовая, Тимирязева, Медицинская, Карьерная, Топкинская, Кузедеевская, Шоссейная, Тобольская, Самарская, Овражная, Горная, В. Редаково
|
28.02 09-00
|
28.02 16-00
|
Куйб. адм.
|
ООО ГЭС
|
Рейд с «Кузбассэнергосбытом»
|
8
№105
|
Пос. Листвяги-2
Каирская,Снежная,
Снежная, Кубинская
Шушталепская,
Учительская,
Малайская,
Соц.-значимые объекты:
Поликлиника
(Левинская 3)
Скважина «Снежная», насосная «Сосновый Лог», «Полоцкая»
|
28.02 12-00
|
28.02 16-00
|
МП «Жилфонд»,
УК «Лидер Новокузнецка»,
ООО КИК,
Куйб. админ.
УЗО
|
НРЭС
|
Подрезка крон деревьев
|
9
№167
|
(на 1 час)
Станционная, Вокзальная
котельная «Полосухинская»
|
28.02 09-00
|
28.02 17-00
|
Завод. адм.
|
ЭЧ-18
|
Ремонтные работы на ВЛ
|
10
№87
|
Герасименко
Красилова
40 лет Октября
Жуковского
Литейная
|
28.02 09-00
|
28.02 16-00
|
Куйб. адм.
|
ООО «КЭнК»
|
Установка опор ТП-71