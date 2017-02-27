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    • Отключения на 28 февраля (Новокузнецк)

    27 Февраль 2017 / Все новости

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     По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в г. Новокузнецке 28 февраля 2017 года планируются отключения электроэнергии и воды по следующему графику.

     

    п/п

    		  

    Дата

    откл.

    Дата

    вкл.

    план

    Обслуживающая

    организация

    Кто

    устраняет

    Причина

    Отопление и горячая вода

    1

    №354

    Станционная 15,17,19, 20,22

    (на 1 час)

    28.02   09-00

    28.02   17-00

    Завод. адм.

    ЭЧ-18

    Отключение электроэнерги  на котельную «Полосухинская» со стороны ЭЧ-18

    Отопление

    1

    №737

    Чернышова 12,12а

     

     

    28.02   10-00

    28.02   14-00

    ООО «МАИ»

    УК «Маи»

    Установка приборов учета по ул. Чернышова 12,12а

    Горячая вода

    1

    №149

    Транспортная,81б

     

    28.02   10-00

    28.02   12-00

    ООО «Титан»

     

    УК «титан»

    Ремонтные работы по ул. Транспортная, 81б

    Холодная вода

    1

    №149

    Ермакова 9,11 Кузнецкстроевский 13-25 (неч, в.к),30а,46-52

    Орджоникидзе 31,33

    Павловского 1 (в.к),3,3а,

    5-9 (неч),10-14 (чет),

    Тольятти 57

    Соц.-значимые объекты:

    Поликлиника №1

    (Кузнецкстроевский 17)

    28.02   05-00

    01.03   05-00

    «Чистый Дом»

    «Новый город»

    «Дружный-НК»

    «Курс»

    «Титан»

    «Удача +»

    «С-Порт»

    «Рэмэковец-2″

    «Квартал на Левом»

    ООО «Водоканал»

     Установки двух регуляторов давления d=200 мм

    Орджоникидзе 35 Павловского 4

    2

    №165

    Грдины 5-13 (нечет,в.к), 15а

    Дружбы 51,53-63 (неч.,в.к)

    Соц.-значимые объекты:

    Детский сад №7 (Грдины 7а), Поликлиника №2 (Грдины 13), Женская консультация №2

    (Грдины 13), Молочная кухня (Грдины 13), Детский сад №33 (Грдины 13а), Детский сад №7 (Дружбы 53а), Стоматология (Дружбы 51), Стоматология

    (Дружбы 59)

    28.02   09-30

    28.02   19-00

    «Инком-С»,

    УК «Любимый город»,

    «УрсаДом»,

    УК ЖКХ Новокузнецка»,

     «Паритет»,

    УК «Капитал-Строй»,

    «Притомское»,

    «С-Порт»

    КОиН,УЗО

    ООО «Взлет-Кузбасс»

    Установка узла ХВС на дома Дружбы 53,

    Грдины 9

    3

    №166

    Вокзальная 10,10/3,31,33  Всесторонняя, Гужевая,  Калужская, Медицинская, Промышленная

    Соц.-значимые объекты:

    Поликлиника №3

    (Вокзальная 31),

    Школа-интернат №66

    (Всесторонняя 46),

    мастерская и гараж (Всесторонняя 46),

    Пищеблок (Медицинская 36), Детское отделение

    (Медицинская 36), ЦТП

    (Промышленная 5)

    28.02   10-00

    28.02   12-00

    ООО «Притомское»,

    ООО УК «Веста»,

    МП «Жилфонд»

    УЗО,КОиН

    Куйб. админ.

    ООО «Водоканал»

    Замена запорной арматуры на ВНС-405

    4

    №167

    Звездова 21,42-54 (в.к), 56-60, 60а,60б,62-78

    Мира 50,58

     

     

    28.02   09-00

    28.02   17-00

    ООО РОСТ,

    ООО УЖК,

    УК «Зенит»,

     «Инженер-Сервис»,

    «Счастливый дом»

    ООО «Водоканал»

    Замена запорной арматуры d=100 мм по Мира 58

    5

    №812

    Частный сектор:

    Абажурный, Жезеноводская, Каирская, Калиновская, Касательная, Лебединская, Ливинская, Мраморная, Полоцкая, Придорожная, Учительская, Шадринский, Шумный, Шушталепская, Кубинская, Сосновый Лог, Листвянская, Шахтинская, Снежная, Каракульская

    Количество домов: 429

    больница № 26 (Ливинская 3б), Клуб «Горняк» (Железноводская 16)

    28.02   12-00

    28.02   16-00

    Куйб. адм.

    УЗО

    НРЭС

    Отключение электроэнергии на ВНС со стороны  НРЭС

    Электроэнергия

    1

    №97

    Частный сектор:

    Дружинина, Фесковская,

    Анадырская, Загорская,

    Крупской, Парковая,

    Красноводская,

    Магнитогорская,

    Новостройка, Гвардейская,

    Славгородская,

    Трудармейская,

    Шпальная, Саранская,

    Рудничная, Тайгинская,

    Безымянная, Хасанская

    Количество домов: 393

    Соц.-значимые объекты:

    Центр реабилитации детей и подростков

    (Фесковская 99)

    Котельная №72

    (Фесковская 99)

    28.02   10-00

    28.02   17-00

    Ордж. адм.

    КСЗ

    НРЭС

    Замена приборов учета в ТП

    2

    №104

    Разведчиков 54,56,58,64, 66,68

    Братьев Гаденовых 9

    Соц.-значимые объекты:

    Детская поликлиника № 6 (Разведчиков 68)

    (с включением на ночь)

    28.02   09-00

    03.03   17-00

    ООО УК ЖКХ,

    ООО УК «Веста»

    УЗО

    НРЭС

    Замена вводов

    3

    №84

    Ермакова 1

    28.02   09-00

    28.02   16-00

    ТСЖ «Ермакова, 1″

    ООО «КЭнК»

    Ремонтные работы

    4

    №400

    Частный сектор:

    Прокопьевский, Бийская, Анжерская, Огородний, Коканский, Казацкий, Серафимовича, Барнаульская

    28.02   09-00

    28.02   16-00

    Кузн. адм.

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на

    ТП-337

    5

    №401

    Шункова 4,6,10,12,14

    детский сад № 149 (Шункова 6а)

    школа № 10 (Шункова 6)

    28.02   13-00

    28.02   16-00

    ООО ЖЭУ-2,

    ООО «УК «Губерния» КОиН

    ООО ГЭС

    Монтаж главного рубильника

    6

    №402

    Топкинская, Точилино, Воркутинская, Трудовая, Мексиканская, Бочатский, Таганрогская, Тушинская, Лермонтова, Маяковского, Беловежская, Обская, Пролетарская, Образцовая

    28.02   09-00

    28.02   16-00

    Куйб. адм.

    ООО ГЭС

    Рейд с «Кузбассэнергосбытом»

    7

    №403

    Промышленная, Точилино, Никитинская, Ключевая, Пролетарская, Образцовая, Тимирязева, Медицинская, Карьерная, Топкинская, Кузедеевская, Шоссейная, Тобольская, Самарская, Овражная, Горная, В. Редаково

    28.02   09-00

    28.02   16-00

    Куйб. адм.

    ООО ГЭС

    Рейд с «Кузбассэнергосбытом»

    8

    №105

    Пос. Листвяги-2

    Каирская,Снежная,

    Снежная, Кубинская

    Шушталепская,

    Учительская,

    Малайская,

    Соц.-значимые объекты:

    Поликлиника

    (Левинская 3)

    Скважина «Снежная», насосная «Сосновый Лог», «Полоцкая»

    28.02   12-00

    28.02   16-00

    МП «Жилфонд»,

    УК «Лидер Новокузнецка»,

    ООО КИК,

    Куйб. админ.

    УЗО

    НРЭС

    Подрезка крон деревьев

    9

    №167

    (на  1 час)

    Станционная, Вокзальная

    котельная «Полосухинская»

    28.02   09-00

    28.02   17-00

    Завод. адм.

    ЭЧ-18

    Ремонтные работы на ВЛ

    10

    №87

    Герасименко

    Красилова

    40 лет Октября

    Жуковского

    Литейная

    28.02   09-00

    28.02   16-00

    Куйб. адм.

    ООО «КЭнК»

    Установка опор ТП-71

     

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