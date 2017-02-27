Кузбасские лесные диспетчеры отличились

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Как сообщает областной департамент лесного комплекса, лучший результат на оперативно-штабных учениях Сибирского федерального округа, наряду с Кузбассом, показали региональные диспетчерские службы Омской области, республик Бурятия и Тыва.

Диспетчеры этих четырех регионов, включая Кемеровскую область, не допустили ни одной ошибки в ходе учений, организованных для проверки оперативной готовности регионов к пожароопасному сезону.

В «горячий период» именно в лесных диспетчерских службах аккумулируется вся информация о лесопожарной обстановке, стекаются результаты наземного, авиационного и космического мониторинга лесов, обеспечивается связь между лесопожарными службами лесного хозяйства, оперативными службами Минздрава России, МЧС России, Минобороны России, других ведомств.

В ходе учений все диспетчерские службы получили вводные задачи, содержащие условную информацию о нештатных ситуациях, связанных с наличием пострадавших при тушении лесных пожаров, угрозы перехода огня с одного региона на соседний, угрозы перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики.

После получения вводной задачи специалисты доложили в штаб о своих действиях в нештатной ситуации. Они также предоставили данные об условном пожаре в специально-созданную копию информационной системы сбора информации от РДС.

От Кемеровской области в учениях принимали участие диспетчеры Елена Манькова и Надежда Берникова. В ходе учений они проявили себя как высококвалифицированные специалисты, обладающие навыками аналитической работы, быстрого реагирования на нештатные ситуации и навыками работы с информационной системой дистанционного мониторинга лесных пожаров. Именно эти профессиональные качества помогли получить высокую оценку.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.