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    • Кузбасские лесные диспетчеры отличились

    27 Февраль 2017 / Все новости

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    Как сообщает областной департамент лесного комплекса, лучший результат на оперативно-штабных учениях Сибирского федерального округа, наряду с Кузбассом, показали региональные диспетчерские службы Омской области, республик Бурятия и Тыва.

    Диспетчеры этих четырех регионов, включая Кемеровскую область, не допустили ни одной ошибки в ходе учений, организованных для проверки оперативной готовности регионов к пожароопасному сезону.

    В «горячий период» именно в лесных диспетчерских службах аккумулируется вся информация о лесопожарной обстановке, стекаются результаты наземного, авиационного и космического мониторинга лесов, обеспечивается связь между лесопожарными службами лесного хозяйства, оперативными службами Минздрава России, МЧС России, Минобороны России, других ведомств.

    В ходе учений все диспетчерские службы получили вводные задачи, содержащие условную информацию о нештатных ситуациях, связанных с наличием пострадавших при тушении лесных пожаров, угрозы перехода огня с одного региона на соседний, угрозы перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики.

    После получения вводной задачи специалисты доложили в штаб о своих действиях в нештатной ситуации. Они также предоставили данные об условном пожаре в специально-созданную копию информационной системы сбора информации от РДС.

    От Кемеровской области в учениях принимали участие диспетчеры Елена Манькова и Надежда Берникова. В ходе учений они проявили себя как высококвалифицированные специалисты, обладающие навыками аналитической работы, быстрого реагирования на нештатные ситуации и навыками работы с информационной системой дистанционного мониторинга лесных пожаров. Именно эти профессиональные качества помогли получить высокую оценку.

    Ucheniya-lesnyh-dispetcherov-SFO

    По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

     

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