Шерегеш ждет колоссальное обновление

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Слушания по генплану развития Шерегеша стартовали в администрации поселка.

Мероприятие организовано главным управлением архитектуры и градостроительства области и продлится до 17 марта.

Авторы проекта предлагают развивать поселок и горнолыжный курорт как единый населенный пункт, поэтому представленный план охватывает достаточно большую территорию.

План предусматривает колоссальные изменения дорожной и энергетической инфраструктуры. В том числе строительство автодороги, железнодорожного вокзала, автовокзала, двух культурных центров, спорткомплекса, школ, детсадов и километров пешеходных дорожек, которые позволят желающим добираться от поселка до курорта.

Новую жизнь предлагается вдохнуть в район «Старый Шерегеш», который сейчас не пользуется популярностью.

Масштабная жилая застройка планируется в районе ул.Кедровая. Земля в этом районе уже несколько лет выделяется под индивидуальное строительство.

Авторы проекта предлагают решить вопросы с водоснабжением за счет строительства нового водозабора на речке Таенза, при этом не планируют отказываться и от старого.

Вместе с планом развития авторы предлагают альбом проектных решений. Здесь визуально представлены предложения по улучшению уличной среды. Предлагается, например, лиственные деревья заменить хвойными, а супермаркеты — небольшими магазинами.

Генеральный план рассчитан на две очереди: 2020 и 2035 годы. Проектированием занимался Алтайский региональный кадастровый центр «Земля» из Барнаула.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.