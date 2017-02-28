Дачникам напоминают о паводке

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В администрации Новокузнецкого района провели традиционный семинар с председателями садовых обществ. На повестке дня – насущные для дачников вопросы. Правила пожарной безопасности, подсыпка дорог, организация вывоза мусора. Отдельной строкой идут изменения в законодательстве…

Чтобы соответствовать новым требованиям, садоводам придется внести поправки в устав своих обществ. Сделать это надо до 1 июня. Есть уточнения и для тех, кто еще не оформил участки в собственность…

Обо всех тонкостях председателям товариществ расскажут специалисты районной администрации. А те, в свою очередь, должны донести информацию до дачников. И самая важная тема встречи – грядущий паводок. В зоне риска – 53 садовых общества. Ежегодно дачникам напоминают о правилах поведения во время разгула стихии…

Валерий Медведев, начальник отдела ГО и ЧС Новокузнецкого района: «Кто-то воспринимает серьезно, а кто-то на лодках проплывает, думает, сами справятся. Заранее необходимо позаботиться, чтобы убрать все вещи. Когда начнется ледоход, не находиться там, чтобы не создавать проблемы спасателям, которые будут эвакуировать и принимать другие меры».

Галина Дамм, председатель правления общественной организации садоводов: «Несмотря на то, что каждый год предупреждаем, люди все равно едут во время паводка. Очень нехороший минус».