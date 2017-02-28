Межведомственный штаб обсудил подготовку к паводку

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Заседание по поручению Амана Тулеева в режиме видеоконференцсвязи провел заместитель губернатора Анатолий Лазарев. В заседании участвовали председатели противопаводковых комиссий городов и районов, представители МЧС и др.

Как отметили участники совещания, в настоящее время специалисты осуществляют мониторинг 23 затороопасных участков, в зону возможного подтопления которых попадают порядка 7 тыс. домов и около 18,5 тыс. человек.

Приоритетными направлениями являются расчистка дорог и вывоз снега, распиловка льда и очистка русел рек, подготовка и очистка водопропускных труб. Эти меры позволят минимизировать риски возникновения ЧС, связанных с весенним половодьем.

Готовность муниципальных образований также оценит межведомственная рабочая группа противопаводковой комиссии обладминистрации, которая сегодня приступила к работе в Таштагольском районе. В состав группы вошли специалисты администрации области, МЧС, агентства по защите населения и территории области.

Рабочая группа будет действовать в муниципальных образованиях, которые наиболее подвержены риску подтопления. В первую очередь, члены группы проверят организацию оповещения и информирования жителей, готовность пунктов временного размещения населения, в том числе обеспечение питанием, оказание медицинской, психологической и социальной помощи эвакуированным. Также должны быть созданы мобильные бригады для оказания адресной помощи пострадавшим при подтоплении – вывода скота, подъема запасов из погребов. Должны работать нештатные водомерные посты для наблюдения за паводковой обстановкой.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.