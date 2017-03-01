ГИБДД проверит, правильно ли перевозят детей

«БЕГУЩАЯ СТРОКА» для организаций и частных лиц. Пр. Ермакова, 9а, Бизнес-центр «СИТИ». Тел.: (3843) 705-605.

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Требуются токари 5-6 разрядов (график 5/2, зарплата от 25 000 руб.). Тел.: 79-16-01.

Кровати и матрасы. Тел.: 46-23-13.

Требуются: машинист экскаватора, электрогазосварщик, прораб монтажного участка. Тел.: 45-53-63.

Требуются водители с л/а (такси). Тел.: 56-11-12.

Работа. Тел.: 8-923-467-5967.

Требуются водители самосвала. Тел.: 95-93-08.

Требуются: повара, кассиры, кухонные, изготовители. Тел.: 8-923-471-5088.

Семинары для садоводов. Тел.: 8-905-074-6060.

Требуется машинист крана железнодорожного (КДЭ, КЖДЭ). Опыт работы обязателен. Тел.: 79-37-17, 79-23-11.

Требуется уборщица. Тел.: 8-905-903-3039.

ООО «Сибэнергоуголь» требуются машинисты экскаваторов Liebherr с опытом работы (соцпакет, доставка). Г. Новокузнецк. Тел.: (3843) 99-35-18, 8-923-635-0361.

Химчистка ковров. Тел.: 72-00-00.

Требуются сварщики. Тел.: 527-500.

Требуется мастер ОТК в ЦМК. Тел.: 8-951-603-5608.

Требуются: водители категории СЕ, автокрановщик. Тел.: 8-906-929-0394.

Кадровик. Тел.: 8-908-958-3144.

Открыт набор на участие в ежегодной акции «Докажи, что ты водитель!». Подробности и регистрация участников по тел.: 8-961-718-1010.

В магазине «Светофор» с 1 по 7 марта цыпленок охлажденный и рыба скумбрия св/м по 99,90 руб./кг. Пр. Авиаторов, 13/1.

Не пропустите! Экскурсия-квест «Помоги мышонку!» в Драмтеатре 4 марта в 11:00. Тел.: 743-043. (6+)

Требуются кухонный работник и уборщица. Тел.: 56-10-33.

Приглашаем на поминание и прощание с Митяевой Анной Ивановной 28 февраля в 12:00 в Спасо-Преображенском соборе г. Новокузнецка. Тел.: 8-913-338-2887 (Наталья).

Пиломатериал от 6 500 руб./куб.м (хранение бесплатно). Тел.: 8-923-470-7080.

Невролог, ортопед. Тел.: 33-41-17. Лицензия №Д-177447 от 16.07.2015.

Организации требуются плотники-бетонщики 4-5 разрядов, монтажники металлоконструкций 4-5 разрядов. Тел.: 8-903-908-8541, 8-904-377-8779.

Требуются: машинист погрузчика, бульдозерист. Тел.: 8-903-942-1876.

Работа (50 тыс. руб.). Тел.: 57-10-35.