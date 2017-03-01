В Новокузнецке провели технический спуск лавины

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Гора Соколиная традиционно считается опасным местом. Наверху – большой открытый участок. Снег во время метелей скапливается в одном месте, образуя своеобразный «язык», нависающий над дорогой. Установленный на горе технический забор позволяет снизить наплыв снежной массы, но целиком проблему не снимает. Поэтому за дело берутся спасатели Управления по защите населения и территории Новокузнецка…

Уже несколько лет предпочтение отдают не взрывным работам, а техническим спускам лавины. Это экономичнее и не требует большой предварительной подготовки. Спасатели лопатами подрезали «язык» и спустили вниз скопившийся снег, примерно 100 кубометров. Затем техника расчистила дорогу у подножия горы. Добавим, это уже не первый спуск лавины этой зимой и на горе Соколиной, и вдоль дороги на Карлык…

Владимир Кузнецов, начальник отдела управления по защите населения и территории Новокузнецка: «В этом году у нас достаточно снежная зима. Запасы в верховьях составляют двойную норму, у нас по городу где-то в 1,5 раза выше нормы запасы. Это видно, в принципе, и на лавиноопасных участках. Там, где установлен у нас ограждающий забор, он полностью ушел под снег. И такое количество снега при перепадах температур, которые сегодня происходят, может спровоцировать сход лавины. Для того, чтобы предотвратить эти сходы и не допустить трагических ситуаций, мы проводим различные мероприятия, в том числе и технические спуски».