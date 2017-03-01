Март в России будет на 10 градусов теплее нормы

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Первый календарный месяц весны условно зимний, так как сход снежного покрова происходит лишь в начале-середине апреля.

Реки традиционно вскрываются в начале апреля, а грачи прилетают только в конце марта. Настоящий приход весны лучше «праздновать» 23 марта, в день весеннего равноденствия и Всемирного дня метеоролога. С другой стороны, практически на всей территории России март 2017 года будет относительно теплым, температура — выше средней многолетней климатической нормы на 4-10 градусов, особенно в Центральной России. Об этом рассказал «Российской газете» директор Гидрометцентра Роман Вильфанд

В северной половине этой территории, а также в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, Алтайском крае и на юге Красноярского края будет избыток осадков, исключение составят Бурятия, Тыва, Читинская область. Однако для этих регионов новость не столь благоприятная: снег будет сходить быстро, и в апреле за счет отсутствия обильных осадков в Сибири сформируются условия для раннего пожароопасного периода.

Среднемесячную температуру на месяц вперед можно прогнозировать с точностью до 65-70 процентов, то есть все же есть вероятность, что расчеты синоптиков не полностью претворятся в жизнь. Практическая предсказуемость — семь дней.

Если говорить о центре европейской России, то температура там в первую неделю марта будет такая же, какой она должна быть в апреле. Двузначные значения температур будут в Ростовской области, Краснодарском крае, на юге Центральной России (Белгородская, Воронежская области) — вплоть до +10 градусов. За Урал перемещается очень теплый воздух из Южной Атлантики. Там уже в течение недели наблюдается потепление.

Если взять первую декаду месяца, то расчетные данные окажутся впечатляющими, не скрывает Роман Вильфанд: Карелия, Мурманская область, Ленинградская, Архангельская — температура будет выше многолетних значений на 3-4 градуса, то есть от -6 до -8. Московская область и сопредельные с ней — выше на 8 градусов, то есть от 0 до +2.

Ростовская область, Краснодарский край — температура будет на 6-8 градусов выше нормы, то есть средняя от +4 до +5. Начнется быстрое таяние снега в этих регионах. Вскрытие рек на юге будет происходить на 5-10 дней раньше обычных сроков, то есть в середине месяца. Уже сейчас в некоторых регионах, в том числе на Дону, лед поднимается. В Татарстане, на Волге — температура на 6-8 градусов выше нормы, но в целом она будет еще отрицательной — от -2 до -4 градусов. Еще один «очаг» — Красноярский край, на 8 градусов выше нормы — от -12 до -20 градусов.

Источник – «Российская газета».