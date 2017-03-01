Завершается проверка качества семян для посевной

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Как сообщает департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, основной фонд яровых зерновых и зернобобовых культур составляет 132,3 тыс. тонн семян, из них более 125 тыс. тонн изучены.

Таким образом, работа проведена полностью в большинстве районов, свыше 95% семян в регионе обследованы на посевные качества.

Кроме того, сельхозпредприятия обновляют семенной материал, приобретают новые сорта, проводят сортообновление на семена более высоких репродукций, готовят и очищают семена собственного урожая. Аграрии Промышленновского, Гурьевского, Кемеровского и Топкинского районов занимаются этим направлением наиболее успешно.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.