Как идет чистка кровель и дворов?

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Госжилинспекция Кузбасса проводит ежедневный мониторинг работ по очистке кровель от снега и наледи.

Как сообщила начальник областной ГЖИ Ирина Гайденко, с начала зимы инспекторы выявили 1 тыс. 587 нарушений чистки кровель и дворов, выдали 169 предписаний и предостережений на устранение недочётов, завели 18 административных дел.

«Управляющие компании работают в усиленном режиме, в том числе в выходные и праздники. Однако из-за переменчивой весенней погоды на кровлях быстро образуется наледь и снежные налеты. Там, где жилищники не успевают оперативно произвести уборку снега, они обвязывают опасные места сигнальными лентами, — отметила Ирина Гайденко.

Начальник инспекции обратилась к кузбассовцам с просьбой не пренебрегать правилами безопасности и обходить ленточные ограждения, а также убирать снег и наледь с балконов.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.