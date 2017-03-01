В Новокузнецке стартует традиционный конкурс «Молодая семья»

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Заявки на участие принимает комитет по делам молодежи с 6 по 19 марта. Сегодня на пресс-конференции напомнили, что конкурсантами могут стать новокузнецкие семьи, где возраст супругов не превышает 35 лет, воспитывающие детей.

Участникам предстоит пройти несколько этапов, которые включают в себя презентацию, интеллектуальный и творческий конкурсы, спортивную эстафету, а также провести социальную акцию. Ее тематика в этом году связана с экологией. Победителей по традиции назовут на приеме главы Новокузнецка ко Дню молодежи. Главным призом конкурса уже 4 года является квартира.

Олег Комяков, председатель комитета по делам молодёжи: «У нас был такой прецедент. Одна молодая семья принимала участие в конкурсе. Не победила, проиграла. Принимала участие в следующем конкурсе и победила всё-таки».

Алиса Лукьянович, победитель конкурса «Молодая семья Новокузнецка — 2016″: «Всем семьям хочу сказать, что не бойтесь. Для меня, например, казалось невозможным, чтоб муж со мной на одной сцене спел. Для нас был это просто потрясающий опыт. И память остается на видео для детей, что какое испытание мы прошли с мужем».