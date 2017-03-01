Чтобы «приходить на помощь гражданам быстрее»…

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Участковые уполномоченные Кузбасса впервые получили моторные лодки для эффективного выполнения задач при паводке.

Начальник тыла ГУ МВД России по области Сергей Терсков вручил в Кемерове удостоверения от двух маломерных судов сотрудникам отделов МВД России по Междуреченску и Крапивинскому району.

Служебные лодки будут использоваться, в первую очередь, в случае подтопления территорий — для эвакуации жителей, вывоза имущества, охраны общественного порядка и предотвращения мародерства.

Каждое судно стоимостью около 1,5 млн рублей обладает грузоподъемностью до 1 тонны, имеет восемь посадочных мест. При такой вместительности и мощности мотора в 80 лошадиных сил лодки очень маневренны. Они могут ходить по воде на глубине 90 см и развивают скорость до 60 км/час.

Кроме того, моторки дополнительно оснащены автомобильным прицепом. Это значительно облегчает их перевозку и транспортировку к берегу водоема.

Участковые, закрепленные за маломерными судами, прошли обучение и имеют право управления. Один из полицейских, получивших сегодня новый служебный транспорт, — участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Крапивинскому району Евгений Выметнин. Его административный участок расположен на обоих берегах Томи и превышает по размеру площадь Кемерова. У полицейского была в пользовании собственная резиновая лодка. На ней участковый регулярно осматривал участок, доставлял следственно-оперативные группы в отдаленные территории на правом берегу Томи, искал пропавших без вести и выявлял браконьеров. «Теперь я смогу приходить на помощь гражданам гораздо быстрее: выкатить лодку к берегу и спустить ее на воду можно будет всего за 10 минут», — уверен полицейский.

В настоящее время руководство ГУ МВД России по области ведет работу по приобретению еще трех моторных лодок.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.