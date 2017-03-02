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    • Отключения на 3 марта (Новокузнецк)

    2 Март 2017 / Все новости

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    По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в г. Новокузнецке 3 марта 2017 года планируются отключения электроэнергии и воды по следующему графику.

     

    п/п

    		  

    Дата

    откл.

    Дата

    вкл.

    план

    Обслуживающая

    организация

    Кто

    устраняет

    Причина
     

    Отопление и горячая вода

    		          

    1

    №160

    Кирова 75 (1/2)

    03.03   13-00

    03.03   16-00

    УК «Капитал-Строй»

    УК «Капитал-Строй»

    Замена запорной арматуры в подвале Кирова,75
     

    Холодная вода

    		          

    1

    №186

    Рябоконева 4; пр. Строителей 91(в.к), Уфимская, Хлебозаводская 19,23

    Социально-значимые объекты:

    Гипермаркет «Леруа Мерлен» (Хлебозаводская 23)

    Жилых домов и соц. обьектов нет

    03.03   01-00

    03.03   06-00

    Центр. адм.

    ООО «Водоканал»

    Замена аварийного пожарного гидранта d=200мм по ул. Запорожская,70 (работы в колодце)

    2

    №187

    Кулакова 3,4, Курако 16, Кутузова 1а,3,5, Суворова 4а

    Социально-значимые объекты:

    Лицей №84 (Кулакова 3), Лицей №11

    (Кутузова 1а)

    03.03   09-30

    03.03   19-00

    «Инком-С»,

    ТСН «Гайка»,

    «Проспект»,

    КОиН

    ООО «Взлет-Кузбасс»

    Установка узла учета на жилой дом Кулаково,4

    3

    №188

    Циолковского 59-67 (нечет)

    Социально-значимые объекты:

    Пост №1 (Циолковского 63), Лицей №34 (Циолковского 65)

    03.03   09-30

    03.03   19-00

    «УрсаДом»,

    «Инком-С»,

    КОиН

    ООО «Взлет-Кузбасс»

    Установка узла учета на жилой дом Циолковского,61

    4

    №189

    Кирова 52,58,64

     

     

    03.03   09-00

    03.03   19-00

    «Инком-С»,

    «УЖК-Центр»

    ООО «Взлет-Кузбасс»

    Установка узла учета на жилой дом Кирова,52

    5

    №190

    Верхние этажи: 

    Белградская 1,

    Ярославская 3а,4

     

    03.03   09-00

    03.03   11-00

    «Квадрат»,

    «Ацтек-2″

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ТП-463, без электроэнергии

    ВНС-203

    6

    №191

    Новаторов 11,13

    Социально-значимые объекты:

    ДЮСШ №2

    (Новаторов 13)

    03.03   11-00

    03.03   20-00

    УК ЖКХ,

    Спорткомитет

    УК ЖКХ

    Замена запорной арматуры в подвале Новаторов,13
     

    Электроэнергия

    		          

    1

    №111

    Трестовский 7,10

    Челюскина 40

    1-го Мая 10а

    Карла Маркса 3а

    МКД 5

    Соц. объекты:

    Детский сад №30

    (Карла Маркса 1а)

    03.03   12-00

    03.03   16-00

    «Восход-2″

    «Жилфонд»

    «Ацтек Плюс»

    КОиН

    ООО «КЭнК»

    Замена прибора учета в ТП-7

    2

    №112

    пос. Байдаевка-1

    5 ферма

    1550 домов ч/сектора

    (с включением на ночь)

    02.03   10-00

    03.03   17-00

    Ордж. адм.

    НРЭС

    Установка ж/б опор, монтаж провода

    3

    №430

    Всесторонняя, Калужская-частный сектор

    03.03   09-00

    03.03   12-00

    Куйб. адм.

    ООО ГЭС

    Поверка трансформаторов тока в ТП-299

    4

    №431

    Курако 41,43,45

    Куйбышева 2

    03.03   13-00

    03.03   15-00

    «Домовик-Сервис»,

    «Веста»

    ООО ГЭС

    Поверка трансформаторов тока в ТП-45

    5

    №432

    Металлургов 56

    Покрышкина 18

     

    03.03   09-30

    03.03   12-00

    «УК «Любимый город»

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ТП-250

    6

    №433

    Буркацкого 3,8,10,12,14

    Пирогова 24,26,28

    Строителей 21,23,25,27,29,31,33

    03.03   13-00

    03.03   15-00

    «Доверие» ,

    «УрсаДом»

     

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ТП-158

    7

    №434

    Малоэтажный поселок

    03.03   09-00

    03.03   16-00

    Кузн. адм.

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ТП-357

    8

    №435

    Олеко Дундича 7,13

    Дорстроевская 1а,б,2,7а

    03.03   10-00

    03.03   12-00

    «ЖКХ «Притомский»

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ТП-325

    9

    №436

    Луначарского 2,4,4а,9

    Ленина 11

    03.03   13-30

    03.03   16-00

    «Капитал-Строй»,

    ЖЭУ-2

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ТП-334

    10

    №437

    Ярославская 1,1а,2,3,3а,4

    Белградская 3,5

    ВНС-203

    03.03   09-00

    03.03   11-00

    «Плюс-4 Сервис»,

    «Ацтек-1″

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ТП-463

    11

    №438

    40 лет ВЛКСМ 35,37,39,41,45

    Горьковская 40,42,44,46,48

    Советской Армии 2,4,6,8

    Детский сад № 272 (40 лет ВЛКСМ,43), АТС-55

    03.03   13-00

    03.03   15-00

    «Плюс-4 Сервис»,

    ЖКУ-3, ТСЖ «Уют»,

    КОиН

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ТП-403

    12

    №439

    Телеутская, Посевная, Бызовская — частный сектор

    03.03   09-00

    03.03   13-00

    Завод. адм.

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт на ТП-504,505

    13

    №17

    Узбекистанская, Зеленая, Путейцев ( на 4 часа в указанный период)

    03.03   08-00

    03.03   17-00

    Куйб. адм.

    ЭЧ-18

    Плановые работы на КТП

    14

    №115

    Фесковская, Магнитогорский,

    Прибрежная, Рудничная,

    Паровозная, Сальская,

    Камышовая, Стрелочная,

    М. Расковой

    03.03   09-00

    03.03   17-00

    Ордж. админ.

    НРЭС

    Замена приборов учета на ТП-75,120

    15

    №92

    Фонвизина, Балхашский, Зайсанский, Ореховый, Берёзовый, Павлодарская

    Дежнева

    03.03   09-00

    03.03   15-00

    Кузн. адм.

    ООО «КЭнК»

    Установка ж/б опор

    16

    №93

    Точилино

    03.03   10-00

    03.03   16-00

    Куйб. адм.

    ООО «КЭнК»

    Установка ж/б опор

     

     

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