Отключения на 3 марта (Новокузнецк)
По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в г. Новокузнецке 3 марта 2017 года планируются отключения электроэнергии и воды по следующему графику.
|
№
п/п
|
Дата
откл.
|
Дата
вкл.
план
|
Обслуживающая
организация
|
Кто
устраняет
|
Причина
|
Отопление и горячая вода
|
1
№160
|
Кирова 75 (1/2)
|
03.03 13-00
|
03.03 16-00
|
УК «Капитал-Строй»
|
УК «Капитал-Строй»
|
Замена запорной арматуры в подвале Кирова,75
|
Холодная вода
|
1
№186
|
Рябоконева 4; пр. Строителей 91(в.к), Уфимская, Хлебозаводская 19,23
Социально-значимые объекты:
Гипермаркет «Леруа Мерлен» (Хлебозаводская 23)
Жилых домов и соц. обьектов нет
|
03.03 01-00
|
03.03 06-00
|
Центр. адм.
|
ООО «Водоканал»
|
Замена аварийного пожарного гидранта d=200мм по ул. Запорожская,70 (работы в колодце)
|
2
№187
|
Кулакова 3,4, Курако 16, Кутузова 1а,3,5, Суворова 4а
Социально-значимые объекты:
Лицей №84 (Кулакова 3), Лицей №11
(Кутузова 1а)
|
03.03 09-30
|
03.03 19-00
|
«Инком-С»,
ТСН «Гайка»,
«Проспект»,
КОиН
|
ООО «Взлет-Кузбасс»
|
Установка узла учета на жилой дом Кулаково,4
|
3
№188
|
Циолковского 59-67 (нечет)
Социально-значимые объекты:
Пост №1 (Циолковского 63), Лицей №34 (Циолковского 65)
|
03.03 09-30
|
03.03 19-00
|
«УрсаДом»,
«Инком-С»,
КОиН
|
ООО «Взлет-Кузбасс»
|
Установка узла учета на жилой дом Циолковского,61
|
4
№189
|
Кирова 52,58,64
|
03.03 09-00
|
03.03 19-00
|
«Инком-С»,
«УЖК-Центр»
|
ООО «Взлет-Кузбасс»
|
Установка узла учета на жилой дом Кирова,52
|
5
№190
|
Верхние этажи:
Белградская 1,
Ярославская 3а,4
|
03.03 09-00
|
03.03 11-00
|
«Квадрат»,
«Ацтек-2″
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ТП-463, без электроэнергии
ВНС-203
|
6
№191
|
Новаторов 11,13
Социально-значимые объекты:
ДЮСШ №2
(Новаторов 13)
|
03.03 11-00
|
03.03 20-00
|
УК ЖКХ,
Спорткомитет
|
УК ЖКХ
|
Замена запорной арматуры в подвале Новаторов,13
|
Электроэнергия
|
1
№111
|
Трестовский 7,10
Челюскина 40
1-го Мая 10а
Карла Маркса 3а
МКД 5
Соц. объекты:
Детский сад №30
(Карла Маркса 1а)
|
03.03 12-00
|
03.03 16-00
|
«Восход-2″
«Жилфонд»
«Ацтек Плюс»
КОиН
|
ООО «КЭнК»
|
Замена прибора учета в ТП-7
|
2
№112
|
пос. Байдаевка-1
5 ферма
1550 домов ч/сектора
(с включением на ночь)
|
02.03 10-00
|
03.03 17-00
|
Ордж. адм.
|
НРЭС
|
Установка ж/б опор, монтаж провода
|
3
№430
|
Всесторонняя, Калужская-частный сектор
|
03.03 09-00
|
03.03 12-00
|
Куйб. адм.
|
ООО ГЭС
|
Поверка трансформаторов тока в ТП-299
|
4
№431
|
Курако 41,43,45
Куйбышева 2
|
03.03 13-00
|
03.03 15-00
|
«Домовик-Сервис»,
«Веста»
|
ООО ГЭС
|
Поверка трансформаторов тока в ТП-45
|
5
№432
|
Металлургов 56
Покрышкина 18
|
03.03 09-30
|
03.03 12-00
|
«УК «Любимый город»
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ТП-250
|
6
№433
|
Буркацкого 3,8,10,12,14
Пирогова 24,26,28
Строителей 21,23,25,27,29,31,33
|
03.03 13-00
|
03.03 15-00
|
«Доверие» ,
«УрсаДом»
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ТП-158
|
7
№434
|
Малоэтажный поселок
|
03.03 09-00
|
03.03 16-00
|
Кузн. адм.
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ТП-357
|
8
№435
|
Олеко Дундича 7,13
Дорстроевская 1а,б,2,7а
|
03.03 10-00
|
03.03 12-00
|
«ЖКХ «Притомский»
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ТП-325
|
9
№436
|
Луначарского 2,4,4а,9
Ленина 11
|
03.03 13-30
|
03.03 16-00
|
«Капитал-Строй»,
ЖЭУ-2
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ТП-334
|
10
№437
|
Ярославская 1,1а,2,3,3а,4
Белградская 3,5
ВНС-203
|
03.03 09-00
|
03.03 11-00
|
«Плюс-4 Сервис»,
«Ацтек-1″
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ТП-463
|
11
№438
|
40 лет ВЛКСМ 35,37,39,41,45
Горьковская 40,42,44,46,48
Советской Армии 2,4,6,8
Детский сад № 272 (40 лет ВЛКСМ,43), АТС-55
|
03.03 13-00
|
03.03 15-00
|
«Плюс-4 Сервис»,
ЖКУ-3, ТСЖ «Уют»,
КОиН
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ТП-403
|
12
№439
|
Телеутская, Посевная, Бызовская — частный сектор
|
03.03 09-00
|
03.03 13-00
|
Завод. адм.
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ТП-504,505
|
13
№17
|
Узбекистанская, Зеленая, Путейцев ( на 4 часа в указанный период)
|
03.03 08-00
|
03.03 17-00
|
Куйб. адм.
|
ЭЧ-18
|
Плановые работы на КТП
|
14
№115
|
Фесковская, Магнитогорский,
Прибрежная, Рудничная,
Паровозная, Сальская,
Камышовая, Стрелочная,
М. Расковой
|
03.03 09-00
|
03.03 17-00
|
Ордж. админ.
|
НРЭС
|
Замена приборов учета на ТП-75,120
|
15
№92
|
Фонвизина, Балхашский, Зайсанский, Ореховый, Берёзовый, Павлодарская
Дежнева
|
03.03 09-00
|
03.03 15-00
|
Кузн. адм.
|
ООО «КЭнК»
|
Установка ж/б опор
|
16
№93
|
Точилино
|
03.03 10-00
|
03.03 16-00
|
Куйб. адм.
|
ООО «КЭнК»
|
Установка ж/б опор