Специально к женскому празднику! (сюжет)

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Салон «ИстНова» продолжает удивлять и радовать. С 1 по 8 марта вся норка по 69 тысяч рублей! Классические длинные шубы, укороченные модели для автоледи, жилеты. В комбинации с чернобуркой и мехом куницы. И это далеко не все весенние сюрпризы.

Елена Павлова, администратор салона «ISTNOVA»: «Милые дамы, салон «ИстНова» поздравляет вас с наступающим праздником и дарит подарки. А ещё в салоне «ИстНова» небывалое поступление модных и практичных ветровок, как мужских, так и женских. Ждём вас за покупками!»

Текстиль – впервые в ассортименте «ИстНовы». Салон меха и кожи расширяет горизонты. С первыми лучами тёплого весеннего солнца – новая коллекция кожаных курток и плащей. А линейка прошлого сезона теперь по специальной цене – от 1,5 до 8 тысяч рублей. Дарите подарки себе и своим любимым! Акция действует до 8 марта!..

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