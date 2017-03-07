Докажи, что ты водитель – 2017 (сюжет)

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Четыре упражнения на автодроме – за минуту с небольшим… В Новокузнецке провели традиционную акцию, которую организует «10 канал» и радиостанция «Милицейская волна», «Докажи, что ты водитель!» О четырёхколёсных состязаниях – наш репортаж…

Автолюбители в этот день жгли… резину. Машины для соревнований, как впрочем и автодром, предоставил генеральный спонсор акции автошкола ДОСААФ.

Павел Дороганов, начальник новокузнецкой объединённой технической школы ДОСААФ: «Почему согласились? Во-первых, показать жителям города, что ДОСААФ жив. В этом году он отметил своё 90-летие, а наша техническая школы, она самая первая была в Сибири. И через 2 года будет также праздновать своё 90-летие. Поэтому мы и решили принять участие, показать жителям города, что ДОСААФ есть, ДОСААФ работает, ДОСААФ занимается подготовкой специалистов не только для вооружённых сил, но и категории B».

Первыми стартовали девушки. Довольно часто они выбирали автомобиль с автоматом. Зато «Тойота» была больше по габаритам, что затрудняло парковку или заезд в гараж..

Оксана Белькова, участница акции «Докажи, что ты водитель»: «Вожу машину 15 лет, из них лет 13 правый руль, поэтому вот сегодня в гараже немножко было сложно. Вот интересно, а почему нет, хорошее мероприятие, почему бы не проверить свои знания, умения».

Кроме двух упражнений, где нужно парковаться, конечно, были горка и змейка. Все манёвры под контролем опытнейшего работника ГИБДД Новокузнецка Александра Драницына. Кстати, автоинспекция советует, как можно сэкономить время и деньги при обмене прав. В ближайшие пару лет ожидается пик. В конце прошлого десятилетия каждый год сдавали на права тысяч по 5 горожан…

Александр Драницын, старший государственный инспектор отделения квалификационных испытаний ГИБДД Новокузнецка: «Данный портал для тех граждан, которые зарегистрированы, предоставляет услугу – скидку 30% за водительское удостоверение. Водительское удостоверение стоит 2 тысячи. Госпошлина, при оплате лицом, зарегистрированным в электронной очереди, предоставляется скидка 30%, это 1400 рублей, т.е. существенная разница в 600 рублей».

А венчал конкурс автомастерства спор не риторический – кто лучше водит: женщины или мужчины. Выясняли отношения лучшие в гендерных заездах – Ольга Иванова и Никита Ахонин…

Никита проехал быстрее на несколько секунд, но получил штрафные баллы.

Никита Ахонин, финалист акции «Докажи, что ты водитель»: «С девушками сложно соперничать. Да, конечно, специально уступил, в преддверии 8 Марта, почему бы не сделать девушкам подарок».

А призы и подарки в этот день всем участникам запасли организаторы и партнёры: магазин «Автосити», компания «Сибдилер», автокомплекс «Маслoff» и магазин автотоваров «Ваз». Генеральным партнёром акции выступил провайдер «Сибирские сети».

Екатерина Тимофеева, специалист по маркетингу и рекламе провайдера «Сибирские сети»: «Во-первых, это связано со скоростями, а наш интернет-провайдер – это высокие скорости и сверхскоростной интернет, и в этом наблюдается хороший тандем «10 канала» и «Сибирских сетей». Мы можем показать людям, что можно принимать участие, повышать культуру вождения».

Фото с конкурса появятся в группе «10 канала» ВКонтакте. Также там можно будет выкладывать свои фотографии с этих соревнований, за лучшую тоже заготовлен подарок… «Докажи, что ты водитель» прошел уже в восьмой раз. А восемь – это ещё и знак бесконечности, который намекает, что акция продолжится…