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    • По решению Амана Тулеева — бесплатная страховка от паводка

    7 Март 2017 / Все новости

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    794 малообеспеченные семьи бесплатно получат страховки имущества и жилья от паводка.

    Как сообщает управление по ценным бумагам и страховому рынку обладминистрации, страховые полисы на 2017 год будут оплачены из областного бюджета. На эти цели будет направлено 1,4 млн рублей.

    Такая мера поддержки предусмотрена для кузбассовцев с низкими доходами, то есть для тех, у кого доход на члена семьи ниже прожиточного минимума (на конец 2016 года он составил в регионе в среднем 8 тыс. 748 рублей).

    Еще одна предусмотренная мера поддержка — помощь жителям в случае половодья через систему взаимопомощи, которая развивается в регионе по инициативе Тулеева с 2016 года. Основные посетители пунктов взаимопомощи, обмена и соцпроката — люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Только с начала 2017 года такую форму поддержки получили 4,3 тыс. семей, включая услугу соцпроката, которой воспользовались более 700 человек — они взяли во временное пользование средства реабилитации, детские коляски и автокресла. Во время паводка пункты взаимопомощи будут работать в усиленном режиме.

    По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

     

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