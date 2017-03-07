К Международному женскому дню

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В Таштаголе состоялась предпраздничная ярмарка. Более 80 товаропроизводителей Кузбасса, Горного Алтая и Алтайского края представили свою продукцию. Посетители смогли приобрести подарки для родных и близких, купить одежду для дома, постельное бельё, носки из верблюжьей и овечьей шерсти, варежки, шарфы и кофты, трикотажные изделия российских и белорусских фабрик.

Для праздничного стола кузбассовцы купили баранину, говядину, конину, курей, сладко-сливочное масло, сыры, а также растительное масло и семя льна, кедровое масло, мёд, мороженые грибы и ягоды, травяные сборы.

Прокопьевская кондитерская фабрика и предприниматель из Новокузнецка продавали торты, пирожные и конфеты. Студенты Таштагольского техникума горных технологий и сферы обслуживания реализовывали кондитерскую продукцию собственного производства.

В Осинниках 7 марта в ДК «Шахтер» пройдет городское торжественное собрание. Участницы встречи получат сладкий подарок от главы города Игоря Романова. Кроме того, в праздничный день конфеты получат пациентки городской больницы. 7 и 8 марта на центральной площади города будут звучать музыка и поздравления с Международным женским днем.

Также в праздничные дни в Осинниках запланированы художественные выставки, спортивные состязания, кинолектории, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, поздравления женщин старшего возраста на дому.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.