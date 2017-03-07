Новокузнечанок поздравили с 8 Марта

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Красивые песни, слова восхищения и благодарности. Всё это звучало в адрес новокузнечанок на торжественном приеме главы города, посвященном 8 Марта. На праздничном собрании отметили героизм и самопожертвование женщин в военные годы, их силу и волю в период восстановления страны. Самоотречение, с которым воспитывают детей, и неравнодушие к судьбе родного края.

По распоряжению губернатора Амана Тулеева, ветеран труда Тамара Власова получила медаль «За веру и добро». Городскими наградами были отмечены десятки новокузнечанок разных специальностей. Наряду с учителями, медиками, продавцами были также следователь, машинист и судебный пристав. Действительно, ни одна сфера жизни не обходится без женщин. И лучшие, по мнению опрошенных мужчин, живут в Кузбассе.