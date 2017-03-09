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    • А. Тулеев объявил 2 дополнительных выходных для бюджетниц

    9 марта 2017 / Все новости

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    По решению губернатора, женщины Кузбасса, работающие в бюджетной сфере и воспитывающие детей дошкольного или школьного возраста, смогут при сохранении зарплаты отдыхать в важные для них даты — День защиты детей (1 июня) и День знаний (1 сентября).

    О новой льготе Аман Тулеев сообщил в праздничном телепоздравлении кузбасских женщин к 8 Марта.

    Новая мера поддержки призвана помочь матерям полностью охватить заботой детей, собрать их в школу или, наоборот, отправить на каникулы, посетить с семьей праздничные мероприятия. Губернатор призвал руководителей предприятий и организаций всех форм собственности и профсоюзы поддержать инициативу и принять такое же решение для женщин, которые трудятся на производстве, но только там, где позволяет режим работы.

    «Уверен, от такой нашей целенаправленной политики выиграют все, и, прежде всего, семья, дети, ведь ничто не заменит ребёнку материнскую заботу, ласку, внимание, — сказал Аман Тулеев. — А по большому счету выигрывает всё общество, ведь, чем больше времени вы будете заниматься воспитанием своих ребятишек, тем меньше будет у нас подростковая преступность, наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность».

    В этом году в Кузбассе удалось сохранить все областные льготы для женщин. В первую очередь, это льготы по жилью, отдыху, оздоровлению детей. Кроме того, еще в 1999 году по распоряжению Тулеева введен сокращенный рабочий день с сохранением зарплаты для работниц бюджетной сферы. С 1 мая по 30 сентября, там, где позволяют условия производства по пятницам бюджетницы трудятся до 15 час. Также с марта 2016 года действует установленная Аманом Тулеевым льгота для сотрудниц обладминистрации, которые воспитывают трёх и более детей. Раз в месяц пятница становится оплачиваемым выходным.

    По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

     

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