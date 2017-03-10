В Новокузнецке возрождают народные дружины (сюжет)

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Следить за порядком в Новокузнецке помогут его жители. В городе увеличат число добровольных народных дружин. Наряду с полицией члены ДНД будут патрулировать улицы. Но сначала они пройдут подготовку. Первая группа уже приступила к занятиям.

Что делать, если человек подавился? Чем помочь тому, кто потерял сознание, и как правильно вызвать бригаду реанимации? Медицинский ликбез по правилам первой помощи – основа подготовки дружинников. Также им придется выучить некоторые законы и овладеть приемами самообороны. Добровольные помощники, говорят в полиции, сейчас очень нужны.

Возрождать добровольческое движение в Новокузнецке начали 3 года назад, когда вышел федеральный закон. Сейчас в городе 4 дружины – 120 человек. На дежурства выходят регулярно. Одни помогают инспекторам ГАИ, другие патрулируют улицы по вечерам.

Не все нарушители бывают покладисты. Но никто не требует от дружинников рисковать своей жизнью. Главное – оценить ситуацию, и, если поймут, что сами справиться не смогут, вызвать наряд. Главная задача добровольцев – профилактическая работа, говорят в полиции. Помощь общественников может очень пригодиться, например, в борьбе с курением в подъездах.

За 3 года дружинники задержали почти 400 нарушителей общественного порядка. Помогли предотвратить 10 преступлений. Положительный опыт в городе решили распространить.

В первую очередь, в дружинники призвали муниципальных служащих – 500 человек. Все они пройдут курс молодого бойца и только потом выйдут в рейды на улицы города. Но это первый этап, до конца года число добровольцев планируют еще увеличить. А координировать работу народных дружин будет специально созданная организация.

Записаться в дружинники можно по телефонам: 32-17-42 и 8-906-988-22-22.