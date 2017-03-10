  • Март 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Фев    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • В Новокузнецке возрождают народные дружины (сюжет)

    10 марта 2017 / Все новости, Общество

    просмотров: 88

    Следить за порядком в Новокузнецке помогут его жители. В городе увеличат число добровольных народных дружин. Наряду с полицией члены ДНД будут патрулировать улицы. Но сначала они пройдут подготовку. Первая группа уже приступила к занятиям.

    Что делать, если человек подавился? Чем помочь тому, кто потерял сознание, и как правильно вызвать бригаду реанимации? Медицинский ликбез по правилам первой помощи – основа подготовки дружинников. Также им придется выучить некоторые законы и овладеть приемами самообороны. Добровольные помощники, говорят в полиции, сейчас очень нужны.

    Возрождать добровольческое движение в Новокузнецке начали 3 года назад, когда вышел федеральный закон. Сейчас в городе 4 дружины – 120 человек. На дежурства выходят регулярно. Одни помогают инспекторам ГАИ, другие патрулируют улицы по вечерам.

    Не все нарушители бывают покладисты. Но никто не требует от дружинников рисковать своей жизнью. Главное – оценить ситуацию, и, если поймут, что сами справиться не смогут, вызвать наряд. Главная задача добровольцев – профилактическая работа, говорят в полиции. Помощь общественников может очень пригодиться, например, в борьбе с курением в подъездах.

    За 3 года дружинники задержали почти 400 нарушителей общественного порядка. Помогли предотвратить 10 преступлений. Положительный опыт в городе решили распространить.

    В первую очередь, в дружинники призвали муниципальных служащих – 500 человек. Все они пройдут курс молодого бойца и только потом выйдут в рейды на улицы города. Но это первый этап,  до конца года число добровольцев планируют еще увеличить. А координировать работу народных дружин будет специально созданная организация.

    Записаться в дружинники можно по телефонам: 32-17-42 и 8-906-988-22-22.

     

    Добавить комментарий
    Индекс цитирования

    «БЕГУЩАЯ СТРОКА» для организаций и частных лиц. Пр. Ермакова, 9а, Бизнес-центр «СИТИ». Тел.: (3843) 705-605. Объявления, размещенные в «Бегущей строке», можно посмотреть на официальном сайте: www.10kanal.ru в разделе «Реклама». Реклама в теле- и радиоэфире для жителей г. Прокопьевска. Заказать и разместить любой вид рекламы на телевидении «10 канал», а также на радиостанции  «Милицейская волна» можно по тел.: 8-961-706-6909, 8-960-907-3218. Разместить объявления на телевидении «10 канал» в рубрике «Бегущая строка» можно в режиме online на сайте www.10kanal.ru в разделе «Реклама online».  Требуется: автоэлектрик, водитель а/м БелАЗ. Тел.: (3843) 99-12-92, 8-904-995-8847. Реализуем железобетонные изделия, растворы, бетоны, арматурные сетки, каркасы. Заключаем договоры по ценам 2016 г. Тел.: 93-00-58, 93-00-55. Пиломатериал от 6 500 руб./куб.м (хранение бесплатно). Тел.: 8-923-470-7080. Невролог, ортопед. Тел.: 33-41-17. Лицензия №Д-177447 от 16.07.2015. Возврат любимых, помощь (семья, бизнес, здоровье). Гарантия. Тел.: 8-904-99-888-55. Реставрация ванн. Тел.: 96-02-94. Строим дома. Тел.: 94-14-14. Обучаем и трудоустраиваем охранников. Тел.: 71-18-62, 8-960-915-5242. Требуются водители автомобилей БелАЗ (наличие прав А3, зарплата стабильная). Тел.: 8-903-070-8488. Требуется водитель бензовоза (ДОПОГ, з/п 50 000 рублей, график 1/3). Тел.: 8-961-862-0103. Требуется водитель фронтального погрузчика. Тел.: 940-333. Требуются лицензированные охранники. Тел.: 8-960-901-7901. Требуются: ИТР, МБУ, электрослесари подземные.Тел.: 8-923-479-9269. Займы. Тел.: 601-101. Требуется помощник (до 45 тыс. руб.). Тел.: 56-16-90. Требуется главная медсестра. Тел.: 8-923-636-6041.   Рекламодателям