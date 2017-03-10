Помощь ветеранам: отштукатурили, покрасили, починили…

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С начала этого года 31 житель Таштагольского района получил помощь в рамках подготовки к Дню Победы.

Попечительский совет фонда Победы, действующий в районе, рассмотрел заявки на косметический ремонт и удовлетворение других бытовых нужд от представителей старшего поколения, в том числе от 11 участников Великой Отечественной войны.

Рабочие с «георгиевскими ленточками» на спецодежде проверили и при необходимости починили водопровод и канализацию в квартирах фронтовиков и тружеников тыла, заменили смесители в ванных и на кухнях, межкомнатные двери. Также отштукатурили, покрасили стены и потолки. Ремонт был проведен в присутствии соцработников, которые не только помогли контролировать ход работ, но и разъясняли ветеранам, что ничего оплачивать не нужно, а также предупредили о различных уловках мошенников.

Как подчеркнул председатель попечительского совета, глава района Владимир Макута, раньше ветераны нуждались в замене крупной сантехники, установке пластиковых окон, капремонте домов и квартир, сейчас же требуется лишь поддерживать комфортные условия проживания.

Всего в районе живут 11 участников Великой Отечественной войны, 350 тружеников тыла, 5 человек, проходивших срочную службу в годы войны, 3 «блокадника», 11 узников концлагерей и 180 вдов участников войны. В районный фонд Победы-2017 предприятия и частные лица собрали около 1 млн рублей. Кроме помощи в ремонте, в программу поддержки ветеранов входят оздоровление в лечебном центре и приобретение необходимых предметов быта, прежде всего, предметов гигиены.

Районная программа действует 12 лет. За это время помощь представителям старшего поколения в рамках проекта оказана 3 тыс. 128 раз, то есть некоторые ветераны смогли решить не одну, а несколько бытовых проблем.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.