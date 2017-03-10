Заключили соглашения о сотрудничестве с двумя угольными компаниями

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Документы подписали первый замгубернатора Владимир Чернов, гендиректор ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск» Андрей Давыдов и гендиректор ООО «ГОК Жерновский-1» Сергей Гордеев.

ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск» планирует увеличить объём добычи угля до 12 млн тонн (прирост на 3%) и направить 2 млрд 324 млн рублей инвестиций на приобретение карьерных автосамосвалов для предприятий по открытой добыче угля и реконструкцию технологического комплекса №2 обогатительной фабрики «Междуреченская» (прирост на 60%). На обеспечение безопасных условий труда предусмотрены 549,4 млн рублей (прирост на 18%). Компания взяла на себя обязательство повысить 4 тыс. 275 трудящимся среднемесячную зарплату с 60 тыс. до 60 тыс. 869 рублей — при увеличении объемов производства, росте производительности труда, повышении спроса и цен на продукцию. Объем соцвыплат трудящимся и пенсионерам составит 318,3 млн рублей (на уровне 2016 года). Кроме того, компания обеспечит поставку угля на коммунально-бытовые нужды области, выделит деньги на социальные программы региона, в том числе на подготовку Дня шахтера, новогодние подарки для детей-сирот, оплату железнодорожного тарифа за поставку благотворительного угля, ремонт междуреченского детдома №5 «Единство», окажет материальную помощь областному общественному фонду «Шахтерская память» им. В. Романова.

В 2016 году, кроме выполнения обязательств по соглашению о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией области, ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск» поддержала социальные программы Междуреченска и Мысков, в частности, приобрела три квартиры пострадавшим при обрушении дома по ул. Весенняя, 16 в Междуреченске, возвела памятник воинам-афганцам в Мысках, помогла междуреченской СДЮСШОР по горнолыжному спорту им.Г. Хохрина.

В состав ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск» входят угольные разрезы АО «Междуречье» и АО «Угольная компания Южная», шахты АО «Шахта «Антоновская» и АО «Шахта «Большевик», обогатительные фабрики АО «ОФ «Антоновская» и АО «ОФ «Междуреченская», а также АО «Сибуглемет».

Сегодня же заключено соглашение с ООО «ГОК «Жерновский-1», которое ведёт проектирование и строительство горно-обогатительного комплекса «Жерновский-1» на территориях Новокузнецкого и Прокопьевского районов. В этом году объем инвестиций составит 84,2 млн рублей (прирост к 2016 году на 36%). Компания направит деньги на подготовку Дня шахтера, в фонд соцподдержки населения Новокузнецкого района и социальные программы Прокопьевского района.

В 2009—2013 годах держателем лицензии на разведку и добычу каменного угля на участках недр «Жерновский-1» и «Жерновский Глубокий» являлся ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат». В 2013 году эти лицензии переоформлены с ОАО «НЛМК» на ООО «ГОК «Жерновский-1», 100% доли которого принадлежат ОАО «НЛМК». ООО «ГОК «Жерновский-1» продолжает проектирование и строительство горно-обогатительного комплекса «Жерновский-1». По качественным показателям угли участков относятся к маркам ГЖО, ГЖ, Ж. Участок «Жерновский-Глубокий» расположен непосредственно под участком «Жерновский-1» и является прирезкой для него. Суммарные балансовые запасы угля в границах участков составляют 236 млн тонн.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.