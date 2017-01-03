«БЕГУЩАЯ СТРОКА» для организаций и частных лиц. Пр. Ермакова, 9а, Бизнес-центр «СИТИ». Тел.: (3843) 705-605.

Объявления, размещенные в «Бегущей строке», можно посмотреть на официальном сайте: www.10kanal.ru в разделе «Реклама».

Реклама в теле- и радиоэфире для жителей г. Прокопьевска. Заказать и разместить любой вид рекламы на телевидении «10 канал», а также на радиостанции «Милицейская волна» можно по тел.: 8-961-706-6909, 8-960-907-3218.

Разместить объявления на телевидении «10 канал» в рубрике «Бегущая строка» можно в режиме online на сайте www.10kanal.ru в разделе «Реклама online».

Возврат любимых, помощь (семья, бизнес, здоровье). Гарантия. Тел.: 8-904-99-888-55.

Английский для детей! Легко, доступно, весело! Ждем вас 3 и 4 января в 11:00 в развивающей студии «Песочница» по адресу: ул. Свердлова, 4. Запись по тел.: 798-011, 8-951-166-7804.

ПУЛЬТЫ. Пр. Бардина, 4, ул. Кирова, 20.

Гинеколог, лечение бесплодия, УЗИ всех органов, УЗИ беременных с доплерометрией (Халепа З.А.), гинеколог-эндокринолог. Тел.: (3843) 777-104. Лицензия №ЛО-42-01-002951 от 29 мая 2014.

Китайская каллиграфия для всех! Мастер-класс по иероглифике. Приобщитесь к тонкой восточной культуре! Ждём вас 3 января в 13:00 и 15:00 по адресу: ул. Свердлова, 4. Запись по тел.: 798-011, 8-951-166-7804.

Организации требуются: водители автомобилей БелАЗ-7555, 75131, наладчики, машинисты автогрейдеров, гидравлических экскаваторов. Тел.: 8-909-520-6813.

Склады и офисы в аренду (200 руб./кв.м). Тел.: 338-007.

Требуются: повара, кассиры, кухонные, изготовители полуфабрикатов, грузчики. Тел.: 8-923-471-5088.

Новогодние развлечения со Снегурочкой! Ждём ваших малышей от 3 до 5 лет на развлекательно-развивающую программу с 1 по 5 января в 12:00 и 17:00 по адресу: ул. Свердлова, 4. Запись по тел.: 798-011, 8-951-166-7804.

Освобождаем от проблем с кредитами по всей России. Федеральная программа помощи заемщикам «Ликвидируй долг законно». Тел.: (3843) 333-335.

Коллектив телевидения «10 канал» и радиостанции «Милицейская волна» поздравляет всех телезрителей с Новым годом! Пусть этот год станет для вас самым удачным, самым ярким и самым запоминающимся. Здоровья вам и вашим близким!

Хотите, чтобы новогодние праздники были насыщены творчеством?! Тогда вам точно к нам! Приводите своих детей и приходите сами на мастер-классы по рисованию гуашью, акварелью, песком, лепке из пластилина и на другие развлечения! Мы ждем вас с 1 января в развивающей студии «Песочница» по адресу: ул. Свердлова, 4. Запись по тел.: 798-011, 8-951-166-7804.

Невролог, ортопед, мануальный терапевт. Тел.: 33-41-17. Лицензия №Д-177447 от 16.07.2015.