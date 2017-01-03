Инцидент произошел в Прокопьевске в одном из домов по улице Пионерская. Накануне около пяти часов вечера жильцы многоэтажки стали очевидцами происшествия. С балкона 5 этажа выпал мужчина. Прибывшим врачам скорой помощи пришлось извлекать его из-под снега. Горожанин упал в сугроб возле дома. Именно это и спасло ему жизнь. В больнице ему диагностировали несколько переломов, но угрозы для его жизни нет.

Как рассказал корреспонденту Правоохранительного портала Кузбасса один из очевидцев произошедшего, мужчина курил на балконе, но покачнулся и упал вниз. Также известно, что он находился в гостях у друзей.

Сейчас в деталях произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

sneg

По информации Правоохранительного портала Кузбасса.

 