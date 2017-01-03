Накануне новогодней ночи новокузнечане выложили в интернет видеоролик, на кадрах которого видно, как молодые люди катаются на сноубордах. Однако вместо горнолыжного склона они выбрали дороги города. Привязав веревки к автомобилю, экстремалы проехали по улице Кирова, миновали кольцо на левом берегу и свернули во дворы.  

Сейчас данным видео заинтересовались сотрудники ГИБДД, они разыскивают водителя данного автомобиля и других участников экстремального заезда. Городские дороги не предназначены для таких заездов.

Как рассказали в ГИБДД Кузбасса, инспекторы проводят проверку по данному видеоролику. Участникам этого заезда грозит административная ответственность, сноубордистам — за создание помех, водителю автомобиля — за нарушение правил перевозки людей.

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По информации Правоохранительного портала Кузбасса.

 