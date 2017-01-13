Трагедия в Новоильинском районе. Идет следствие

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В Новокузнецке расследуют уголовное дело по факту обнаружения в одной из квартир Новоильинского района трупа 37- летнего мужчины и его тяжело раненой 32-летней жены. Предварительным следствием установлено, что в новогодние праздники, 1 января, между супругами возник скандал. В квартире в это время находились их дети 5-ти и 9-ти лет. Женщина увела их в детскую и уложила спать. Ссора тем временем продолжалась. Дети услышали некий хлопок. А на утро увидели закрытую дверь в одну из комнат, а под ней нечто похожее на кровь. Они тут же позвонили родственникам. Приехавший дедушка обнаружил тело своего зятя и дочь, с огнестрельным ранением головы. В тяжелом состоянии скорая доставила женщину в больницу. За ее жизнь борются врачи.

Егор Базаров, зам. руководителя следственного отделения по Новоильинскому району СО по Новокузнецку СУ СК: «На месте происшествия был обнаружен пистолет, переделанный под боевую стрельбу, с 7 патронами в барабане. Однако 1 патрон был выстрелян. Предположительно, им и была причинена травма как погибшему, так и потерпевшей. В настоящее время по уголовному делу назначен ряд экспертиз. По нашей версии, он хотел покончить жизнь самоубийством, однако, когда произвел выстрел себе в голову, рядом с ним оказалась его жена, которой и прошла пуля в голову».