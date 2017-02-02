СК: тело 12-летней девочки поднято на поверхность

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области продолжается расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего жителя г. Новокузнецка в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В ходе специально подготовленной операции, в которой принимали участие сотрудники МЧС, поисково-спасательной службы, Следственного комитета и ГУ МВД по Кемеровской области, тело 12-летней девочки поднято на поверхность. Необходимо отметить, что специалистам пришлось работать в крайне опасных условиях в течение нескольких часов. В штреке была обнаружена высокая концентрация метана, к тому же сама конструкция не позволяла в свободном доступе проникнуть внутрь, чтобы провести все необходимые манипуляции по подъему тела.

В ближайшее время следователем будет проведена процедура опознания, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить давность и причину смерти потерпевшей. Напомним, что в ходе обыска следователями-криминалистами в доме обвиняемого обнаружены следы крови, проведенный ДНК-анализ показал, что кровь принадлежит пропавшей девочке. Задержанный воспользовался 51 ст. Конституции РФ.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

(По информации СУ СК РФ по Кемеровской области)