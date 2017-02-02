Новые факты расследования убийства ребенка

В Кемеровской области продолжается расследование уголовного дела по факту убийства несовершеннолетней девочки. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области продолжается расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего жителя Новокузнецка в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти девочки явилась сочетанная травма головы, шеи и грудной клетки, образовавшаяся от падения с высоты, также установлено, что в отношении потерпевшей совершено насильственное преступление сексуального характера. Проведена процедура опознания родственниками.

По предварительной версии, обвиняемый, проезжая на снегоходе мимо остановки, увидел девочку и предложил довезти ее до сестры. Так как она знала мужчину, на предложение согласилась. Злоумышленник увез потерпевшую в дом, где совершил в отношении нее насильственное преступление сексуального характера. Ребенка вывез и сбросил в штрек.

Напомним, что в ходе обыска следователями-криминалистами в доме обвиняемого обнаружены следы крови, проведенный ДНК-анализ показал, что кровь принадлежит пропавшей девочке.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия всем установленным деяниям обвиняемого будет дана соответствующая юридическая оценка.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

( По информации СУ СК РФ по Кемеровской области)