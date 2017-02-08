Тело 10-летнего мальчика нашли в водоеме

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В Кузбассе завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». 10-летний мальчик пропал накануне в городе Тайга. В половине девятого утра он вышел из дома в школу. Больше ребенка никто не видел…

Поисками занимались следователи-криминалисты следственного управления, полицейские, спасатели и волонтеры.

Ирина Мазеева, помощник руководителя следственного управления по связям со СМИ: «Сегодня в ходе розыскных мероприятий тело мальчика обнаружено в водоёме. В ближайшее время следователем будет проведена процедура опознания, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребёнка, а также давность её наступления».

Добавим, что расследование этого уголовного дела, а также дела об убийстве 12 –летней школьницы в Новокузнецке, губернатор Аман Тулеев взял под личный контроль.