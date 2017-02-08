Промышляли банкоматами

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В Кемеровской области вынесли приговор одному из организаторов преступной группы. Это ранее судимый 32-летний житель областной столицы. Суд приговорил его к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Он и ещё один участник ОПГ заключили досудебное соглашение со следствием.

Всего группа из восьми человек совершила 17 преступлений на территории разных районов Кузбасса, а также в Томской области. Ущерб составил порядка 10 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении остальных участников ОПГ находится на стадии расследования. В ближайшее время оно будет направлено в суд. Двое из фигурантов находятся под стражей, еще четверо – под домашним арестом.

Оксана Душковая, следователь ГУ МВД России по Кемеровской области: «Одним из организаторов преступной группы заключено досудебное соглашение. Обвиняемый дал признательные показания, изобличив как свою преступную деятельность, так и других членов группы. Все преступления совершались ночью, между соучастниками чётко распределялись роли, готовились пути отступления, с целью конспирации преступники использовали медицинские маски и перчатки».