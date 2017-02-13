Выпал с балкона 5 этажа и остался жив

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В Новокузнецке произошел инцидент в Новоильинском районе 12.02.2017 около пяти часов утра. К одному из домов по улице Авиаторов была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Причиной тому стало падение человека с высоты.

Как стало известно, с балкона квартиры, расположенной на 5 этаже многоквартирного дома, упал 35-летний мужчина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, и, возможно, именно это спасло ему жизнь, поскольку врачи диагностировали ему лишь различные травмы.

Сейчас в обстоятельствах данного происшествия разбираются компетентные органы. По предварительным данным, пострадавший мужчина выпал с балкона, когда курил.

По информации Правоохранительного портала Кузбасса.