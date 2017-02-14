Под образом цыганки-гадалки похитил выручку и продукты

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В дежурную часть отдела полиции «Полысаево» межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» обратилась продавец местного магазина. Она пояснила, что неизвестная цыганка обманом похитила выручку и продукты на общую сумму около 38 000 рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что в конце рабочего дня в помещение торговой точки вошли две женщины цыганской внешности. Пока продавец складывала товар и отсчитывала сдачу, одна из посетительниц начала с ней разговор. Цыганка представилась Ритой, сообщила, будто на собеседницу наложена сильная порча, и предложила свою помощь в исцелении. Напуганная потерпевшая пригласила незнакомку в подсобное помещение, где злоумышленница потребовала у нее все деньги и волос с головы для «магического обряда». Потерпевшая передала ей выручку магазина, а после завершения сеанса отблагодарила продуктами. Цыганка пообещала, что через несколько дней к продавцу вернутся и деньги, и здоровье, и жизненная удача, после чего скрылась. Только на следующий день работница торговой точки осознала, что ее обманули, и позвонила на 02.

Изучив съемки с камер видеонаблюдения, установленных в торговой организации, оперативники уголовного розыска сразу выяснили, что за образом цыганки скрывался 26-летний мужчина без определенного места жительства. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления, и его характерным «почерком» было переодевание в женскую одежду. В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан, причем в момент задержания он также находился в образе женщины.

Следователем отдела полиции «Полысаево» межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В соответствии с санкциями статьи максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы. По ходатайству следователя задержанный заключен под стражу.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области.